Wargaming, Entwickler und Publisher des führenden historisch akkuraten Multiplayer-Marinespiels ‘World Of Warships’, hat eine neue Zusammenarbeit mit der schwedischen Heavy-Metal-Band Sabaton bekanntgegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft erschien die neue Single ‘Yamato’, die auf dem legendären japanischen Schlachtschiff basiert, sowie die Kollektion „The Legend Of Sabaton“, die vom 13. März bis zum 16. April im Spiel erhältlich ist und einen Sabaton-Kommandanten, thematische Tarnungen und Container enthält. Spieler können außerdem einen thematischen Stream mit einem besonderen Gast verfolgen und dabei Konzertkarten sowie Ingame-Gegenstände gewinnen.

Zweite Zusammenarbeit

‘Yamato’ ist eine Hommage an das legendäre japanische Schlachtschiff gleichen Namens und nimmt die Fans mit auf eine intensive und donnernde Reise durch die Geschichte. Der Song ist die zweite Zusammenarbeit zwischen ‘World Of Warships’ und Sabaton und knüpft an den Erfolg von ‘Bismarck’ an, was 2019 veröffentlicht wurde. Das Musikvideo zu ‘Yamato’ gibt ab 16 Uhr bei YouTube, überdies kann man sich den Track auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen anhören.

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Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kommt Sabaton-Frontmann Joakim Brodén als Kommandant zu ‘World Of Warships’, wobei sowohl der Sänger selbst als auch Bassist Pär Sundström als Sprecher zu hören sind. Wenn Kommandant Joakim Brodén das Ruder übernimmt, wird der Standard-Soundtrack der Gefechte durch ‘Yamato’ oder ‘Bismarck’ ersetzt, wodurch jedes Gefecht zu einem epischen Metal-Erlebnis wird.

„The Legend Of Sabaton“-Sammlung

Darüber hinaus nimmt die Kollektion „The Legend Of Sabaton“ die Fans mit auf eine epische Reise durch die Geschichte der Band. In thematischen Standard- und Premium-Containern finden die Spieler persönliche Nachrichten und Fakten über die Band. Wer die Sammlung vervollständigt, wird mit der permanenten Tarnung „Crowned In Smoke And Flame“ für die Yamato, Kommandant Joakim Brodén und fünf permanenten „Metal Flames“-Tarnungen belohnt. Über die Sammlung hinaus finden Spieler in speziellen Bundles auch einen neuen Zerstörungseffekt namens „Into the fire“, Gedenkflaggen und einen Sabaton-Aufnäher.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sabaton für die neue Single Yamato“, so Christian Bergmann, Deputy Publishing Director bei Wargaming. „Sabatons Leidenschaft für das Erzählen in ihren Songs und das Lebendigwerden von Geschichte findet nicht nur bei unserem Team, sondern auch unserer Community großen Anklang. Wir freuen uns, den Spielern im Rahmen dieser Zusammenarbeit neue Inhalte anbieten zu können, mit denen wir die Band, ihr Vermächtnis und die Geschichten, die uns alle inspirieren, feiern.“

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Pär Sundström von Sabaton fügt an: „Bismarck war ein so spannender Song, aber er war nie Teil eines Albums, und es fühlte sich an, als würde etwas fehlen. Wir wollten diese Geschichte immer weiterführen. Im Lauf der Jahre haben uns unzählige Fans gebeten, einen Song über die ‚Yamato‘ zu schreiben, und wir wussten, dass dies eine natürliche Fortsetzung dessen sein würde, was wir mit ‚Bismarck‘ begonnen hatten. Wir wussten, dass wir diesem Song einen völlig anderen Sound geben wollten. Als Tommy die Musik dafür schrieb, hatten wir das Gefühl, dass wir den passenden, kraftvollen Song für diese Geschichte hatten. Wir arbeiten erneut mit ,World Of Warships‘ zusammen, und da unsere Welten so nah beieinanderliegen, fühlt es sich ganz natürlich an, diese großartige Partnerschaft fortzusetzen. Gemeinsam haben wir wieder einmal ein legendäres Musikvideo geschaffen!“

Thematischer Livestream

Am heutigen 13. März um 18 Uhr können Fans außerdem einen Livestream mit Pär Sundström auf den offiziellen Kanälen von ‘World Of Warships’ auf Twitch, YouTube und Twitter verfolgen. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, neue Spielinhalte aus der Zusammenarbeit kostenlos zu erhalten und Sabaton-Konzertkarten zu gewinnen. Neben dem PC werden ausgewählte Sabaton-Inhalte vom 13. bis 17. März 2026 in ‘World Of Warships: Blitz’ und vom 30. März bis 4. Mai 2026 für Spieler von ‘World Of Warships: Legends’ verfügbar sein. Die bei Fans beliebten Sabaton-Inhalte erscheinen vom 17. bis 30. März obendrein in ‘World Of Tanks: Modern Armor’, wo die Panzer Primo Victoria und Spirit Of War ihr Comeback feiern.

Zusätzlich zu dieser Zusammenarbeit kommen mit dem Update 15.2 ein neuer Event-Pass und wiederkehrende Operationen ins Spiel. Der Event-Pass „Battle Of Cape Matapan“ erinnert an den 85. Jahrestag der Schlacht um die Vorherrschaft im Mittelmeer zwischen Großbritannien und Italien und bietet thematische Belohnungen, darunter den neuen italienischen Premium-Kreuzer Fiume der Stufe VII. Außerdem werden drei wiederkehrende Operationen nach ihrem Debüt im Jahr 2025 dauerhaft verfügbar sein,„Arctic Convoy“, „Tokyo Express“ und „Pacific Offensive“. Abgerundet wird das Update durch Änderungen an der Mechanik der Flugzeugträger, einem Rebalancing der Karte „Okinawa“, einer neuen Saison der Clan-Gefechte und die Fortsetzung der Feierlichkeiten zum Mondneujahr 2026. Alle Details zur Sabaton-Kooperation und zum Patch 15.2 gibt es auf der offiziellen Website.

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