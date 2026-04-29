Rund ein Jahr zu früh für das 30. Jubiläum der im November 1997 erschienenen Scheibe legen Metallica ihr siebtes Studiowerk RELOAD neu auf. Über das Band-eigene Label Blackened Recordings bringen James Hetfield und Co. das von Reuben Cohen bei Lurssen Mastering unter der Aufsicht von Greg Fidelman remasterte Album am 26. Juni 2026 auf den Markt. Die Neuauflage der Vierfach-Platin-Platte gibt es dann in verschiedenen Ausführungen — unter anderem als „Limited Edition Deluxe Box Set“ für schlappe 269,99 €.

Sammlerstück

Vorab ordern kann man sämtliche Varianten ab sofort unter www.metallica.de — dort finden sich auch alle Details sowie die jeweiligen Tracklists. Wer das Deluxe-Box Set vorbestellt, bekommt sofortige Downloads des Metallica-Klassikers ‘The Memory Remains’ — darunter die remasterte Originalaufnahme, den Instrumental-Mix, den Take 18 Floor Take und die Live-Version aus Brisbane. Das Video zu ‘The Memory Remains (Live in Philadelphia)’ gibt es unten zu sehen.

„Das ‚ReLoad Remastered Limited Edition Deluxe Boxset’ ist ein liebevoll und sorgfältig zusammengestelltes Dokument der Metallica-Ära von 1997 bis 1998“, heißt in der zugehörigen Pressemitteilung, „randvoll mit Exklusivmaterial wie bisher unveröffentlichten Demos, Rough-Mixes, Live-Auftritten, Radio- und Fernsehauftritten und vielem mehr. Diese einmalige, nummerierte Auflage enthält das remasterte Album ReLoad auf 180-g-Doppel-Vinyl, die 7“-Single ‘The Memory Remains’ sowie ‘Live At Ministry Of Sound ’97’, ein live aufgenommenes Dreifach-Album auf 140-g-Vinyl.

Die 15 CDs des Box Sets reichen vom remasterten Album ReLoad bis hin zu nie zuvor veröffentlichten Sammlungen von Riffs, Demos und Rough Mixes, B-Seiten und Raritäten sowie eine Fülle von Live-Material, während die 4 DVDs eine Fülle von Behind The Scenes-, Studio- und Live-Aufnahmen, Radio- und Fernsehauftritte, den Pop-up-Auftritt der Band auf dem Parkplatz des CoreStates Complex in Philadelphia, Besuche in Seoul und vieles mehr bieten. Abgerundet wird der Inhalt der Box durch Memorabilia, darunter ein Set mit 13 Rorschach-Test-Karten, ein 11×17-Gimme-Fuel-Poster, ein Aufkleber, ein Pushead-Druck, ein 10er-Pack Gitarren-/Bassplektren, Song-Texte, drei laminierte Tour-Pässe und ein 128-seitiges Deluxe-Buch mit bisher unveröffentlichten Fotos und Geschichten von Zeitzeugen.“

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Doch damit nicht genug: Wie bereits bei der Neuauflage des remasterten LOAD im vergangenen Jahr wollen Metallica auch ihre Fans miteinbeziehen. So markiert die Veröffentlichung von RELOAD (Remastered) den Start des #GetTheReLoadOut-Fan-Cover- Wettbewerbs. Dabei sollen die Anhänger der „Four Horsemen“ Eigeninterpretationen von RELOAD-Tracks einreichen. Und: „Neben den eher traditionellen musikalischen Coverversionen sind auch Performance- und visuelle Künstler zur Teilnahme eingeladen. Während des Wettbewerbs wird jede Woche ein anderer Titel des Albums vorgestellt, und am Ende werden zwei Hauptgewinner jeweils ein von Metallica signiertes ReLoad Remastered Limited Edition Deluxe Box Set mit nach Hause nehmen.“

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