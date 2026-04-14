Die 35. Edition des Wacken Open Air rückt näher, die Vorfreude auf das Jubiläum steigt und dürfte nun noch stärker wachsen, denn zum ohnehin schon prall gefüllten Lineup stößt ein weiterer Hochkaräter. Sabaton werden auf den Holy Ground zurückkehren! Sabaton als Band melden sich direkt zu Wort.

„Mit großer Vorfreude und tiefem Respekt kehren wir auf das heilige Gelände des Wacken Open Air in Deutschland zurück, wo wir zuletzt 2019 unsere legendäre Zwei-Bühnen-Show präsentiert haben – eine absolut verrückte Nacht! Sieben Jahre später sind wir wieder da und können es kaum erwarten, unsere Sommer-Saison als Headliner und mit dem Abschluss des größten Heavy Metal-Festivals der Welt zu beenden, zusammen mit den lautesten, wildesten und treuesten Fans der Welt. Lasst uns wieder eine legendäre Nacht erleben, an die wir uns noch lange erinnern werden!“

Längst zählen die Schweden zu den international erfolgreichsten Metal-Acts und genießen einen hervorragenden Live-Ruf. Vergangenes Jahr erschien ihr aktuelles Studioalbum LEGENDS, gefolgt von einer Arena-Tour durch Europa, bei der sie eine der aufwändigsten Bühnenproduktionen der Metal-Geschichte präsentierten. 2020 waren Sabaton auch Teil des pandemiebedingten Livestream-Events Wacken World Wide.

Legendär

„Wacken und Sabaton verbindet eine lange Geschichte miteinander“, so Festival-Gründer Holger Hübner. „Vor sieben Jahren hat die Band bei uns ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert, jetzt sind wir an der Reihe! Die 35. Ausgabe des W:O:A und Sabaton sind dabei.“ Festival-Gründer Thomas Jensen fügt hinzu: „Sabaton waren eine Band, die sich sehr viele Fans in den letzten Monaten gewünscht haben. Wir freuen uns, ihnen – und auch uns selbst – diesen Wunsch nun erfüllen zu können. Es wird legendär!“

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Tagesaufteilung

Neben Sabaton wurden als Headliner der 35. Edition des W:O:A noch Judas Priest mit Frontmann Rob Halford verpflichtet sowie Def Leppard , die ihr Wacken-Debüt bei der diesjährigen Jubiläumsausgabe feiern werden und die einheimischen Powerwolf . Weitere Highlights, um nur ein paar zu nennen, sind Specials wie der Karriereabschluss und letzte Auftritt der Band Running Wild , der deutsche Abschied der genreprägenden Sepultura Arch Enemy mit neuer Sängerin Lauren Hart und viele mehr.

Die Tagesaufteilung der Bands für das W:O:A 2026 wurde veröffentlicht. Fans können damit ihre Festival-Planung frühzeitig auf ihre Lieblings-Acts abstimmen und sich auf vier Tage voller Metal-Momente freuen.

Des Weiteren bietet das W:O:A für 2026 eine Neuerung für alle Metalheads, die aus verschiedensten Gründen erst ab dem Wacken-Freitag oder Samstag mit dem Pkw anreisen können, aber keine Kompromisse bei der Lage des Zeltplatzes eingehen möchten: das Last Resort Camping. Dafür reserviert das W:O:A-Team eine zusätzliche Camping-Area, die ab Freitagmorgen bis einschließlich Samstag bezogen werden kann und entsprechend freigehalten wird. In Kombination mit einem Festivalticket besteht so auch bei später Anreise die Garantie auf einen Stell- und Campingplatz, von dem aus in sehr kurzer Zeit über befestigte Wege die Wacken Plaza und weiterführend das Infield erreichbar ist. Alle weiteren Informationen zum Last Resort Camping befinden sich hier.

Für alle Metalheads, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gibt es zu jeder Zeit Zeltplätze in der Nähe der Wacken Plaza. Wer sich für Travel- und Camping-Möglichkeiten vom Glamping im Residenz Evil Bereich, über Moshtel, Bauer Uwe Tredes Garten bis hin zum ultimativen The Pit-Ticket mit umfangreichen Zusatzangeboteninteressiert, findet alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten auf wacken.com und zu The Pit hier.

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