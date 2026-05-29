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Wendy Dio verrät neues Line-up von Dio-Tribute-Band

Wendy Dio bei der zweiten "Bowl 4 Ronnie"-Bowling Party am 4. November 2016 in Studio City, Kalifornien
Wendy Dio bei der zweiten "Bowl 4 Ronnie"-Bowling Party am 4. November 2016 in Studio City, Kalifornien
Foto: Getty Images, Tasia Wells. All rights reserved.
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Wendy Dio freut sich nicht nur auf die neue Inkarnation der Dio-Tribute-Gruppe, sondern auch auf einige weitere Projekte.
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Wendy Dio, die Witwe und langjährige Managerin von Heavy Metal-Legende Ronnie James Dio, hat zuletzt an einer neuen Besetzung der offiziell abgesegneten Tribute-Formation Dio Disciples gearbeitet. In einem aktuellen Interview mit Lucas H. Gordon hat die 81-Jährige über den derzeitigen Stand dabei gesprochen: „Ich freue mich riesig auf das neue Line-up. Wir werden mit Dio und der Band erneut auf Tour gehen.

Ich weiß noch nicht, ob das Ganze Dio Disciples, oder Dio And The Disciples oder einfach nur Dio heißen wird. Das wissen wir noch nicht. Der Name steht noch nicht fest. Aber es wird Ronnie dabei sein — aber weder als Hologramm noch mittels KI. Wir werden den echten Ronnie per Videoprojektion einbinden. Wir haben Videomaterial von Ronnie, und er wird gemeinsam mit der Band etwa vier Songs singen.“

Bewährt & namhaft

Des Weiteren zählte Wendy Dio auf, wer zur aktuellen Besetzung der Dio-Tribute-Band gehören wird: „Simon Wright sitzt — wie gewohnt — am Schlagzeug, Bjorn Englen  ist am Bass und Scott Warren am Keyboard. Die beiden Sänger werden Oni Logan sein – ehemals bei Lnych Mob – sowie Robin McAuley, der in Michael Schenkers Band spielte. An der Gitarre wird Rowan Robertson zu hören sein, der früher bei Dio spielte – auf dem Album LOCK UP THE WOLVES. Wir freuen uns schon sehr darauf. Hoffentlich können wir im Herbst einige Konzerte in den USA spielen. Für das kommende Jahr planen wir dann eine Tournee durch ganz Europa und Südamerika.“

Darüber hinaus plauderte Wendy Dio noch über weitere Dio-Projekte: „Wir haben noch einiges mehr in petto. Ich versuche gerade, etwas zu organisieren, denn ich wollte eine Reihe von Songs zusammenstellen, die Ronnie gemeinsam mit anderen Künstlern aufgenommen hat und die vielen Leuten gar nicht bekannt sind. Zum Beispiel hat er zwei Songs mit Kerry Livgren [Kansas — Anm.d.A.] eingespielt. Außerdem nahm er eine eigene Version von ‘Dream On’ [Aerosmith] sowie eine Cover-Version eines Alice Cooper-Stücks auf. Natürlich hat er auch ‘I Could Have Been A Dreamer’ aufgenommen. Er trat gemeinsam mit einem Philharmonischen Orchester und mit Deep Purple auf.

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Und dann hat er noch diverse Projekte mit den unterschiedlichsten Bands und in ganz verschiedenen Kontexten realisiert – darunter auch dieses Weihnachtsprojekt. Ich hatte die Idee, all diese Aufnahmen zu kompilieren – Dinge, die den Fans vielleicht noch unbekannt sind oder die sie gerne einmal wieder hören würden. Er hat beispielsweise einen Track mit Girlschool aufgenommen und mit einer ganzen Reihe verschiedener Leute und an den unterschiedlichsten Projekten gearbeitet. Daher glaube ich, dass das sehr interessant wäre. Außerdem habe ich noch ein paar unveröffentlichte Titel, die ich gerne herausbringen würde.

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Wir haben eine Live-Aufnahme aus den Achtziger Jahren, an der ich gerade arbeite, und die bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Sie wurde 1983 in Seattle mitgeschnitten. Aber es gibt noch viele weitere Dinge — zum Beispiel ein paar noch nie veröffentlichte Liebeslieder, die Ronnie für mich geschrieben und aufgenommen hat. Er würde mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich die jetzt herausbringen würde. Er hat eigentlich nie Liebeslieder geschrieben, doch für mich hat er tatsächlich ein paar geschrieben und aufgenommen. Und ich finde, sie sind ziemlich gut. Es ist eine sehr spannende Zeit. Ich habe derzeit unzählige verschiedene Projekte am Laufen.“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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