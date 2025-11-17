Toggle menu

Metal Hammer

Sabaton: Videos & Fotos der Shows in Köln & Berlin

Sabaton am 15. November 2025 in der Berliner Uber Arena
Sabaton am 15. November 2025 in der Berliner Uber Arena
Foto: Redferns, Pedro Becerra. All rights reserved.
von
Sabaton fackeln aktuell auf ihrer "The Legendary Tour" mal wieder alles ab — wir haben ein bisschen Anschauungsmaterial dazu.
Sabaton sind bekannt für ihre spektakulären Live-Konzerte. Basierend darauf lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, dass sie sich auf ihrer derzeit laufenden „The Legendary Tour“ mit einer ganzen Burg, reichlich Pyrotechnik und diversen Show-Elementen selbst übertroffen haben. Hierzulande haben Sänger Joakim Brodén, Bassist Pär Sundström, Schlagzeuger Hannes Van Dahl sowie die beiden Gitarristen Chris Rörland und Thobbe Englund bereits in Köln (14.11.) und Berlin (15.11.) aufgespielt — für euch haben wir hier Fotos von der Spree und Videos vom Rhein zusammengetragen.

Mehr ist mehr

Vorab hatte Pär Sundström im Interview mit The Haunted-Gitarrist und Solar Guitars-Chef Ola Englund bei Coffee With Ola bereits erläutert: „Wir haben größere Sachen für die anstehende Tournee geplant. […] Wir bauen zudem eine Show, die ein wenig mehr ist als nur eine Rock-Show. Also haben wir zwei Bühnen und etwas, das sie verbindet. Auf der vorherigen ,The Tour To End All Tours‘ haben wir ein paar schauspielerische Dinge gemacht. Das war etwas mehr Theater als zuvor.

Viele Fans mochten das. Und das hat die Themen der Show weiter gestärkt. Also dachten wir: Okay, lasst uns diesen Weg weitergehen. Und dann haben wir noch diese kleine Wendung mit der Vorband The Legendary Orchestra, die wir speziell hierfür ins Leben gerufen haben. Es ist nicht Sabaton und das Orchester. Es gibt ein komplettes Sabaton-Konzert, doch zuvor gibt es eine ganze Show vom Legendary Orchestra.

Man kann es als Sabaton-Coverband betrachten, die Songs von uns spielt, aber in orchestralen Arrangements mit Lead-Instrumentalisten, Lead-Sängern und Chören. Es ist sehr kraftvoll, sehr gefühlvoll und klingt natürlich komplett anders — keine E-Gitarren, kein Schlagzeug, keine Percussion. Also bekommt ein Sabaton-Fan viele Sabaton-Lieder. Wir können einfach nicht alle unserer Stücke selbst spielen, denn das wäre ein sehr langer Abend für uns. Und wir könnten viele davon nicht spielen.“

Sabaton: Videos & Fotos der Shows in Köln & Berlin

Sabaton: Setlist, Berlin 15.11.2025

  1. Templars
  2. The Last Stand
  3. Hordes Of Khan
  4. I, Emperor
  5. Crossing The Rubicon
  6. Carolus Rex (auf Schwedisch)
  7. The Red Baron
  8. Stormtroopers
  9. A Tiger Among Dragons
  10. Christmas Truce
  11. Soldier Of Heaven
  12. The Attack Of The Dead Men („History Edition“-Intro)
  13. Night Witches
  14. Primo Victoria
  15. Steel Commanders
  16. The Art Of War
  17. To Hell And Back
  18. Masters Of The World (Zum ersten Mal live seit 2007)

Youtube Placeholder
Youtube Placeholder
Youtube Placeholder
Youtube Placeholder
Youtube Placeholder
Youtube Placeholder
Youtube Placeholder
Sabaton — The Legendary Tour

  • 18.11. CH-Zürich, Hallenstadion
  • 20.11 .München, Olympiastadion
  • 21.11. AT-Wien, Stadthalle
  • 22.11. PL-Krakau, Tauron Arena
  • 24.11. Stuttgart, Schleyerhalle
  • 25.11. Frankfurt, Festhalle
  • 26.11. LU-Esch sur Alzette, Rockhal
  • 28.11. FR-Paris, Accorhotel Arena
  • 29.11. FR-Lyon, LDLC Arena
  • 01.12. NL-Amsterdam, Ziggo Dome
  • 02.12. N-Antwerp, Sportpaleis
  • 04.12. GB-London, The O2 Arena
  • 05.12. GB-Manchester, Co-op Live Arena
  • 06.12. GB-Nottingham, Motorpoint Arena
  • 08.12. Hannover, ZAG Arena
  • 09.12. DK-Kopenhagen, Royal Arena
  • 11.12. NO-Oslo, Telenor


