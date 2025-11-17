Sabaton sind bekannt für ihre spektakulären Live-Konzerte. Basierend darauf lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, dass sie sich auf ihrer derzeit laufenden „The Legendary Tour“ mit einer ganzen Burg, reichlich Pyrotechnik und diversen Show-Elementen selbst übertroffen haben. Hierzulande haben Sänger Joakim Brodén, Bassist Pär Sundström, Schlagzeuger Hannes Van Dahl sowie die beiden Gitarristen Chris Rörland und Thobbe Englund bereits in Köln (14.11.) und Berlin (15.11.) aufgespielt — für euch haben wir hier Fotos von der Spree und Videos vom Rhein zusammengetragen.

Mehr ist mehr

Vorab hatte Pär Sundström im Interview mit The Haunted-Gitarrist und Solar Guitars-Chef Ola Englund bei Coffee With Ola bereits erläutert: „Wir haben größere Sachen für die anstehende Tournee geplant. […] Wir bauen zudem eine Show, die ein wenig mehr ist als nur eine Rock-Show. Also haben wir zwei Bühnen und etwas, das sie verbindet. Auf der vorherigen ,The Tour To End All Tours‘ haben wir ein paar schauspielerische Dinge gemacht. Das war etwas mehr Theater als zuvor.

Viele Fans mochten das. Und das hat die Themen der Show weiter gestärkt. Also dachten wir: Okay, lasst uns diesen Weg weitergehen. Und dann haben wir noch diese kleine Wendung mit der Vorband The Legendary Orchestra, die wir speziell hierfür ins Leben gerufen haben. Es ist nicht Sabaton und das Orchester. Es gibt ein komplettes Sabaton-Konzert, doch zuvor gibt es eine ganze Show vom Legendary Orchestra.

Man kann es als Sabaton-Coverband betrachten, die Songs von uns spielt, aber in orchestralen Arrangements mit Lead-Instrumentalisten, Lead-Sängern und Chören. Es ist sehr kraftvoll, sehr gefühlvoll und klingt natürlich komplett anders — keine E-Gitarren, kein Schlagzeug, keine Percussion. Also bekommt ein Sabaton-Fan viele Sabaton-Lieder. Wir können einfach nicht alle unserer Stücke selbst spielen, denn das wäre ein sehr langer Abend für uns. Und wir könnten viele davon nicht spielen.“

Sabaton: Setlist, Berlin 15.11.2025

Templars The Last Stand Hordes Of Khan I, Emperor Crossing The Rubicon Carolus Rex (auf Schwedisch) The Red Baron Stormtroopers A Tiger Among Dragons Christmas Truce Soldier Of Heaven The Attack Of The Dead Men („History Edition“-Intro) Night Witches Primo Victoria Steel Commanders The Art Of War To Hell And Back Masters Of The World (Zum ersten Mal live seit 2007)

Sabaton — The Legendary Tour

18.11. CH-Zürich, Hallenstadion

20.11 .München, Olympiastadion

21.11. AT-Wien, Stadthalle

22.11. PL-Krakau, Tauron Arena

24.11. Stuttgart, Schleyerhalle

25.11. Frankfurt, Festhalle

26.11. LU-Esch sur Alzette, Rockhal

28.11. FR-Paris, Accorhotel Arena

29.11. FR-Lyon, LDLC Arena

01.12. NL-Amsterdam, Ziggo Dome

02.12. N-Antwerp, Sportpaleis

04.12. GB-London, The O2 Arena

05.12. GB-Manchester, Co-op Live Arena

06.12. GB-Nottingham, Motorpoint Arena

08.12. Hannover, ZAG Arena

09.12. DK-Kopenhagen, Royal Arena

11.12. NO-Oslo, Telenor

