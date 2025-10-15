Die METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025: Iron Maiden, Sabaton, Saltatio Mortis u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 11/2025 ab dem 17.10.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Das vor wenigen Tagen veröffentlichte Fotobuch ‘Infinite Dreams’ lädt dazu ein, die 50-jährige Geschichte von Iron Maiden anhand von Bildern Revue passieren zu lassen. Chefredakteur Sebastian Kessler traf sich mit den Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith zum persönlichen Gespräch, während Frank Thießies mit Buchkurator Ben Smallwood auf Tuchfühlung gegangen ist. Gekrönt wird das umfangreiche, von Einblicken ins Buch begleitete Feature von einer exklusiven Tribute-CD.

Im Vieraugengespräch befragte Katrin Riedl Sabaton-Sänger Joakim Brodén über das neue Album LEGENDS.

Schlagabtausch

Tom Lubowski bat die kostümierten Helden Grailknights und All For Metal vor ihrer Tournee zur Muskelprobe.

In Wacken haben die Barden bereits ihre silberne Band-Hochzeit gefeiert. Lothar Gerber legt eine History nach.

Special: Hardcore

Neue Alben von Agnostic Front, Biohazard und Deez Nuts? Das schreit nach einem Special von Thomas Strater!

Live

In Extremo, Erik Cohen, Primal Fear, Parkway Drive, Der Weg einer Freiheit

Sonderbeilage

A MAXIMUM TRIBUTE TO IRON MAIDEN-CD-Sampler: 8 Cover-Versionen und 1 Bonustrack von Sabaton, Lord Of The Lost, Blaze Bayley, Elvenking, Angelus Apatrida, Primal Fear, Mob Rules, Devildriver, Savage Messiah.

—

