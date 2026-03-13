Die Videos der Woche vom 13.03. mit Sabaton, Whitechapel u.v.m.

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Archaic Oath ‘Into The Temple Of Light’
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Corrosion Of Conformity ‘You Or Me’
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Derek Davis ‘Running Man’
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Filth Is Eternal ‘Hellfire’
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Lord Of The Lost ‘My Funeral’
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Malummeh ‘Dethroned’
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Mystfall ‘Sleeper In The Abyss’
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Nattradio ‘Shadow Speaker’
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Newlevel ‘The Devil You Know’
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Phantoms Of Future ‘Prisoner’
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Restless Spirit ‘Red In Tooth And Claw’
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Rock Justice ‘You Know Better’
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Ruoska ‘Kade’
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Sleeping Pulse ‘Rise’
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Devin Townsend ist dafür bekannt, unberechenbar zu sein. Trotzdem ist SYNCHESTRA das Ergebnis einer überraschend zusammenhängenden Geschichte.
Wenn man Devin Townsends Diskografie verstehen will, muss man dazu bereit sein, sich auf ein Labyrinth einzulassen. SYNCHESTRA, erschienen 2006, markiert einen jener seltenen Momente, an denen der kanadische Klangarchitekt kurz innehält - oder zumindest so tut, als würde er es. Ob es sich dabei um sein siebtes oder achtes Album handelt, hängt davon ab, ob man COOKED ON PHONICS (1995) mitzählt - jenes schräge Punky Brüster‑Projekt, das Mitte der Neunziger in Japan und Nordamerika veröffentlicht wurde. Townsend selbst würde vermutlich grinsen und diese Frage als Erbsenzählen abtun. Die Odyssee von ACCELERATED EVOLUTION (2003) bis SYNCHESTRA (2006) Klar ist: SYNCHESTRA…