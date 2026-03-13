Die Videos der Woche vom 13.03. mit Sabaton, Whitechapel u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

AL9X1 ‘Trust’

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Angus McSix ‘Dig Down’ (feat. Van Canto)

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Archaic Oath ‘Into The Temple Of Light’

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Ayreon ‘Everybody Dies’ (live)

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Corrosion Of Conformity ‘You Or Me’

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Crematory ‘Born’

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Derek Davis ‘Running Man’

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Draconian ‘Cold Heavens’

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Drug Church ‘Pynch’

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Filth Is Eternal ‘Hellfire’

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The Halo Effect ‘Lest We Fall’ (feat. Marcus Bischoff & Brian Eschbach)

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Hellripper ‘Mortercheyn’

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Immolation ‘Attrition’

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Lord Of The Lost ‘My Funeral’

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Malummeh ‘Dethroned’

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Mystfall ‘Sleeper In The Abyss’

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Nattradio ‘Shadow Speaker’

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Newlevel ‘The Devil You Know’

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Phantoms Of Future ‘Prisoner’

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Restless Spirit ‘Red In Tooth And Claw’

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Rock Justice ‘You Know Better’

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Ruoska ‘Kade’

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Sabaton ‘Yamato’

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Schattenmann ‘Wir sind das Ende der Welt’

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Sleeping Pulse ‘Rise’

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Devin Townsend ‘Enter The City’

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Victorius ‘Brachio Bazooka Battalion’

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Whitechapel ‘Nothing Is Coming For Any Of Us’

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A.A. Williams ‘Hold It Together’

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Zerre ‘Rotting On A Golden Throne’

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