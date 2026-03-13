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Die Videos der Woche vom 13.03. mit Sabaton, Whitechapel u.v.m.

Sabaton, 20.11.2025, München, Olympiahalle
Sabaton, 20.11.2025, München, Olympiahalle
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Devin Townsend, Hellripper, The Halo Effect sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

AL9X1 ‘Trust’

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Angus McSix ‘Dig Down’ (feat. Van Canto)

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Archaic Oath ‘Into The Temple Of Light’

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Ayreon ‘Everybody Dies’ (live)

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Corrosion Of Conformity ‘You Or Me’

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Crematory ‘Born’

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Derek Davis ‘Running Man’

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Draconian ‘Cold Heavens’

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Drug Church ‘Pynch’

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Filth Is Eternal ‘Hellfire’

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The Halo Effect ‘Lest We Fall’ (feat. Marcus Bischoff & Brian Eschbach)

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Hellripper ‘Mortercheyn’

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Immolation ‘Attrition’

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Lord Of The Lost ‘My Funeral’

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Malummeh ‘Dethroned’

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Mystfall ‘Sleeper In The Abyss’

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Nattradio ‘Shadow Speaker’

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Newlevel ‘The Devil You Know’

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Phantoms Of Future ‘Prisoner’

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Restless Spirit ‘Red In Tooth And Claw’

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Rock Justice ‘You Know Better’

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Ruoska ‘Kade’

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Sabaton ‘Yamato’

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Schattenmann ‘Wir sind das Ende der Welt’

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Sleeping Pulse ‘Rise’

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Devin Townsend ‘Enter The City’

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Victorius ‘Brachio Bazooka Battalion’

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Whitechapel ‘Nothing Is Coming For Any Of Us’

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A.A. Williams ‘Hold It Together’

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Zerre ‘Rotting On A Golden Throne’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Clips Devin Townsend Hellripper Sabaton The Halo Effect Videoclips Videos Whitechapel
The Devin Townsend Band: 20 Jahre SYNCHESTRA
Devin-Synch-q
Devin Townsend ist dafür bekannt, unberechenbar zu sein. Trotzdem ist SYNCHESTRA das Ergebnis einer überraschend zusammenhängenden Geschichte.
Wenn man Devin Townsends Diskografie verstehen will, muss man dazu bereit sein, sich auf ein Labyrinth einzulassen. SYNCHESTRA, erschienen 2006, markiert einen jener seltenen Momente, an denen der kanadische Klangarchitekt kurz innehält - oder zumindest so tut, als würde er es. Ob es sich dabei um sein siebtes oder achtes Album handelt, hängt davon ab, ob man COOKED ON PHONICS (1995) mitzählt - jenes schräge Punky Brüster‑Projekt, das Mitte der Neunziger in Japan und Nordamerika veröffentlicht wurde. Townsend selbst würde vermutlich grinsen und diese Frage als Erbsenzählen abtun. Die Odyssee von ACCELERATED EVOLUTION (2003) bis SYNCHESTRA (2006) Klar ist: SYNCHESTRA…
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