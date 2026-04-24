Die Videos der Woche vom 24.04. mit Dimmu Borgir, Tarja u.v.m.

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Butthole Surfers ‘Imbuya’
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Crusade Of Bards ‘Ten Stops To The Gallows’
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dArtagnan ‘Wake Me Up’
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Heartless Human Harvest ‘Pray’
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Hokka ‘Via Miseria’
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H.P. Lovecraft ‘The Colour Out Of Space’ – Chapter 5
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Kriigerkvlt ‘Mahakala’
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The Last Ten Seconds Of Life ‘Rat Trap’ (feat. Nate Johnson)
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Maledictus ‘Silentium’
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Tabernis ‘Apes Saltis’
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Todomal ‘Point Of Coalescence’
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Varg ‘Blutaar’ (live)
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