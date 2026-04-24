Die Videos der Woche vom 24.04. mit Dimmu Borgir, Tarja u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Amberian Dawn ‘The Vision Of Dreaming’

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Armored Saint ‘Hit A Moonshot’

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Butthole Surfers ‘Imbuya’

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Crusade Of Bards ‘Ten Stops To The Gallows’

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dArtagnan ‘Wake Me Up’

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Dimmu Borgir ‘Ascent’

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Enemy Inside ‘R.I.P.’

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Evildead ‘F.A.F.O.’

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Heartless Human Harvest ‘Pray’

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Heathen ‘Twist Of Faith’

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Hokka ‘Via Miseria’

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H.P. Lovecraft ‘The Colour Out Of Space’ – Chapter 5

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Klimt 1918 ‘Aventine’

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Kriigerkvlt ‘Mahakala’

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The Last Ten Seconds Of Life ‘Rat Trap’ (feat. Nate Johnson)

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Maledictus ‘Silentium’

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Metalite ‘Starchild’

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Nevertel ‘Otherside’

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Pinhead & Soulbound ‘Lament Box’

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Show Me The Body ‘Dance In The USA’

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Tabernis ‘Apes Saltis’

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Tarja ‘I Don’t Care’ (feat. Dani Filth)

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Todomal ‘Point Of Coalescence’

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Devin Townsend ‘Home At Night’

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Varg ‘Blutaar’ (live)

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