Erst Ende Mai haben Armored Saint ihr aktuelles Werk EMOTION FACTORY RESET veröffentlicht. Eigentlich sollte Sänger John Bush damit ausgelastet sein. Doch der 62-Jährige hat noch weitere Eisen im Feuer. Mit den Gitarristen Phil Demmel (Ex-Vio-lence, Ex-Machine Head) und Mike Orlando (unter anderem Adrenaline Mob), Bassist Jack Gibson (Exodus), sowie Schlagzeuger Jason Bittner (Shadows Fall, Ex-Overkill) bildet Bush seit 2023 die Supergroup Category 7. Von 1993 bis 2005 und 2009 bis 2010 war er zudem Sänger bei Anthrax. Mit ihm am Mikrofon nahm die Band insgesamt vier Studioalben auf.

Viel im Kopf

All das versucht John Bush aktuell unter einen Hut zu bringen. Mit einigen seiner Kumpels von Category 7 sowie seinem besten Freund und Armored Saint-Kollegen Joey Vera vereinte Bush quasi sein gesamtes Schaffen kürzlich beim Milwaukee Metal Fest. Im Vorfeld gab der Sänger im Gespräch mit Eddie Trunk an: „Mir schwirren jede Menge Song-Texte im Kopf herum, aber ich kann sie mir eigentlich ganz gut merken. Auf Holz klopfen, dass ich nicht allzu viele Fehler mache.“

Auf die Frage, ob er in Zukunft weitere Shows mit Material aus seiner Zeit bei Anthrax zu spielen hofft, erklärt Bush: „Ich würde gerne einiges machen, besonders in Europa. Mit jedem Album, das ich mit Anthrax aufgenommen habe, bin ich durch Europa getourt, und es wäre schade, nicht dorthin zu fahren und zumindest eine Handvoll Shows zu spielen. Wir werden also sehen. Bisher ist noch nichts gebucht, aber ich bin offen dafür.“

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Mit seinen Gefährten von Category 7 plane der Sänger zudem ein weiteres Album nach dem 2024er-Debüt. Zunächst benötige Bush jedoch eine kleine Schreibpause, „weil ich nicht direkt nach der Arbeit am Armored Saint-Album wieder Heavy Metal schreiben wollte. Ich muss einfach abschalten, den Kopf freibekommen und sicherstellen, dass ich nicht bloß alte Ideen aufwärme.“

Solange schickt ihm Mike Orlando ständig neues Material, und auch Bush selbst hat ein paar gute Ideen. Diese will er zeitnah aufnehmen, um sie festzuhalten. „Dann werden wir sehen, was passiert. Es gibt keinen Zeitdruck für die Veröffentlichung.“ Er betont jedoch: „Es wäre toll, noch ein Album zu machen und zu zeigen, wie unglaublich talentiert diese Jungs sind – denn das sind sie wirklich alle. Bittner, Orlando, Phil Demmel, Jack Gibson – sie sind einfach fantastische Musiker.“

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