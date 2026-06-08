Rock am Ring 2026: Fotos von Iron Maiden, Sabaton u.a.

Fotos vom Sonntag von Rock am Ring 2026 findet ihr oben in der Galerie. Mit dabei: Iron Maiden, Sabaton, Alter Bridge, Hollywood Undead, Bloodywood, Social Distortion, Black Veil Brides und Return To Dust.

METAL HAMMER berichtete live und direkt von Rock am Ring 2026 am Nürburgring – unsere Impressionen findet ihr in unseren Story-Highlights auf Instagram. Einen ausführlichen Bericht von Rock am Ring mit vielen Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026!

Lest auch, was beim Schwester-Festival Rock im Park abging.

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