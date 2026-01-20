Toggle menu

Mustaine, Hetfield & Ulrich arbeiten stets an ihrer Beziehung

Dave Mustaine von Megadeth (l.) und James Hetfield von Metallica bei einer "Big Four"-Show am 10. Dezember 2011 in San Francisco
Dave Mustaine von Megadeth (l.) und James Hetfield von Metallica bei einer "Big Four"-Show am 10. Dezember 2011 in San Francisco
Foto: WireImage, Tim Mosenfelder. All rights reserved.
von
Dave Mustaine, James Hetfield und Lars Ulrich befassen sich laut dem Megadeth-Chef andauernd mit ihrem Verhältnis.
Weil Megadeth auf ihrem finalen, Band-betitelten Studioalbum (das an diesem Freitag, den 23. Januar 2026 erscheint) den Metallica-Klassiker ‘Ride The Lightning’ neu interpretieren, muss Bandboss Dave Mustaine in Interviews noch mehr Fragen zu seiner vorherigen Gruppe beantworten als sonst. So auch im Gespräch bei SPIN.com.

Nicht immer nur motzen

Als der SPIN-Redakteur anmerkte, dass es den Anschein hat, dass Mustaine „heutzutage ein ziemlich angenehmes Verhältnis mit den Metallica-Jungs“ hat, antwortete „Megadave“: „James und ich haben neulich über irgendetwas geredet. Und ich sagte: ‚Es gibt deine Version, es gibt meine Version, und es gibt die Wahrheit. Ich glaube, dass die Wahrheit die einzige Version ist, die zutrifft, weil ich mich nicht an alles erinnere.‘ Und er meinte: ‚Wir erinnern uns nicht an Dinge, und wir gehen Dinge gerne durch.‘ James, Lars und ich arbeiten fortwährend daran, unsere Beziehung zu verbessern.

Ich liebe diese Kerle wirklich. Deswegen haben wir so viel gekämpft: Weil ich sie vermisst habe. Und aus der Band auszusteigen, war einfach schwer zu begreifen. Man versucht, die Dinge ins rechte Licht zu rücken, wenn man ein wenig älter wird. Wenn ich darüber nachdenke, an welchem Punkt ich bei meiner Reise bin, dann finde ich, dass ich auf der Rückseite des Bergs bin. Und ich will sicherstellen, dass jeder Tag zählt und ich zu den Leuten, die ich treffe, nicht unausstehlich bin, wenn sie es nicht verdienen. Wenn es sie verdienen, kriegen sie es gewiss ab.“

Gute Idee

Des Weiteren erläuterte Mustaine erneut, warum Megadeth sich für ‘Ride The Lightning’ entschieden haben. „Es geht darum, dass sich der Kreis schließt, und darum, meinen Partnern James und Lars Respekt zu zollen, und jedem, der irgendwelche Zweifel hat, klarzumachen, dass ich James für einen außergewöhnlichen Gitarristen und Lars für einen außergewöhnlichen Song-Schreiber halte. Das habe ich schon immer so gesehen. Es ist auch kein Coversong, weil ich ihn zusammen mit James geschrieben habe. Es war unsere Schöpfung.

Den Rundumschlag zu Dave Mustaine und Megadeth bekommt ihr übrigens in der aktuellen Ausgabe des METAL HAMMER — inklusive ausführlicher Titel-Story zum finalen Album der Band.

Was ich immer geglaubt habe: Wenn man sich einen Song von jemand anderem vornimmt — selbst wenn es von seiner eigenen Band aus einer früheren Zeitphase ist —, sollte man es genauso gut oder besser machen. Wir haben über Lieder hierfür nachgedacht. Und unser Management sagte: ‚Warum macht ihr nicht einfach ‘Ride the Lightning’?‘ Zuerst dachte ich, dass die Leute es irgendwie seltsam finden würden, wenn ich das mache. Doch wir haben ein bisschen darüber geredet, und es wurde einfach klar, dass es eine gute Idee ist.“




