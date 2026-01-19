Kurz vor der Veröffentlichung des finalen, Band-betitelten Megadeth-Albums an diesem Freitag, den 23. Januar 2026 sind Pläne für eine weitere Biografie über Dave Mustaine bekanntgeworden. So soll sich ‘In My Darkest Hour’ um den Kampf gegen Stachelzellkrebs drehen, der bei dem Musiker 2019 in seiner hinteren Zunge festgestellt wurde. Als vorläufiger Erscheinungstermin für den Schmöker hat der Verlag Da Capo September 2027 ins Auge gefasst.

Neben Dave Mustaine selbst schreibt vor allem New York Times-Journalist Joe Layden an ‘In My Darkest Hour’. Der Autor hat mit dem Thrash-Metaller bereits an seiner Autobiografie ‘Mustaine: A Heavy Metal Memoir’ zusammengearbeitet. Darüber hinaus war Layden an ‘No Regrets: A Rock’n’Roll Memoir’ über den ehemaligen Kiss-Gitarristen Ace Frehley beteiligt. Des Weiteren hat der Schreiberling unter anderem ‘The Last Great Fight’ über den Boxkampf zwischen Mike Tyson und James „Buster“ Douglas im Jahr 1990 verfasst.

Von Seiten Da Capos heißt es über ‘In My Darkest Hour’: „Vom König des Metal Dave Mustaine kommt eine kraftvoller Reflexion über die harten Wahrheiten und die rohe Erkenntnis, die nur davon kommen können, dem Tod ins Auge zu sehen. Mustaine sind Schmerz und Leid nicht fremd. Er hat sein ganzes Leben lang Dämonen bekämpft — darunter einen trinksüchtigen Vater, Sucht und schwarze Magie. Er wurde 58 Jahre und dachte, er habe das Meiste überlebt. Doch 2019 war Dave gezwungen, dem Verlust seiner sofort wiedererkennbaren Stimme und dem Zerfall seines musikalischen Könnens gegenüberzutreten.

Nach der Stachelzellkrebsdiagnose drohte seine ganze Karriere — und womöglich sein Leben — zu enden. Für ihn war es eine weitere Gelegenheit, wie wild zu kämpfen. ‘In My Darkest Hour’ nimmt die Leser aus dem Behandlungszimmer mit ins Studio, während Dave Mustaine erzählt, wie seine Diagnose ihn dazu inspiriert hat, den Stift und das Plektrum in die Hand zu nehmen. Nach dem Motto: Von Bestrahlungen und Chemotherapie zu stundenlangen Aufnahme-Sessions, woraus Megadeths 16. Studioalbum THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! geworden ist.

Dabei berichtet Mustaine, wie der Umstand, sich seiner eigenen Sterblichkeit zu stellen, ihn näher an seine Familie gebracht, ihn gelehrt hat, um Hilfe zu bitten, seinen Glauben gestärkt und die Verletzlichkeit seiner Kunst herausgefordert hat. Vollgepackt mit Ausdauer, Hoffnung und der Entschlossenheit, sich niemals von den Schweinehunden fertigmachen zu lassen, ist ‘In My Darkest Hour’ ein meisterhaftes Porträt eines Dave Mustaine, den die Welt erst noch sehen muss, und dient als bewegende Erinnerung, dass selbst unsere unschlagbarsten Helden Menschen sind.“

