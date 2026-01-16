Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dave Mustaine: „Ich bin nicht vom rechten Flügel.“

Dave Mustaine beim Megadeth-Auftritt auf dem Stone Free Festival am 16. Juni 2018 in London
Dave Mustaine beim Megadeth-Auftritt auf dem Stone Free Festival am 16. Juni 2018 in London
Foto: WireImage, Chiaki Nozu. All rights reserved.
von
Megadeth-Chef Dave Mustaine will das in der Öffentlichkeit von ihm präsente Bild als Rechtsaußen abschütteln.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Dave Mustaine ist bekanntlich keiner, der in politischer Hinsicht besonders fortschrittliche Gedanken hegt. Dank einiger Äußerungen in der Vergangenheit zählt man den Megadeth-Sänger, -Gitarrist und -Mastermind dem konservativen bis rechten Spektrum zu. Dieses Stigma will der 64-Jährige nun abstreifen, wie er in einem aktuellen Interview mit der US-amerikanischen Zeitung New York Times zu Protokoll gibt.

Höhere Gewalt

Dort betont Dave Mustaine: „Ich bin ein Christ — und ich antworte einem anderen Satz des Rechts. Ich befolge das Gesetz, aber nein, ich gehöre nicht dem rechten Flügel an. Wir haben früher immer gesagt, dass Religion für Menschen ist, die Angst davor haben, in die Hölle zu kommen, und Spiritualität für Leute wie uns ist, die schon dort waren.“

Im zugehörigen Artikel lassen die Journalisten von der New York Times auch Rapper Ice-T zu Wort kommen, der beim Song ‘Night Stalkers’ vom 2022er-Longplayer THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! mitgemischt hat. „Ich weiß nicht, ob Dave Mustaine für oder gegen Donald Trump ist“, merkt der Body Count-Frontmann und ‘Law & Order: Special Victims Unit’-Schauspieler an. „Ich bin es nicht, aber ich respektiere Leute, die darauf bestehen, wofür sie stehen. Manchmal bin ich auf Twitter, poste irgendwas — und in dem Kommentaren heißt es: ‚Wow, du bist einer Meinung mit Dave Mustaine.’ Da sage ich nur: ‚Ja, das ist mein Mann.‘ Und dann lassen sie mich in Ruhe.“

Countdown Tracklist - T-Shirt
Countdown Tracklist - T-Shirt
von Megadeth
Für € 27,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Den Rundumschlag zu Dave Mustaine und Megadeth bekommt ihr übrigens in der aktuellen Ausgabe des METAL HAMMER — inklusive ausführlicher Titel-Story zum finalen Album der Band. METAL HAMMER 02/2026 gibt es ab sofort am Kiosk oder bei uns im Webshop. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Dass man Dave Mustaine für einen Rechtsaußen hält, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass er im Wahlkampf vor Trumps erster Präsidentschaft den Immobilienmogul als „sehr erfolgreichen Geschäftsmann“ bezeichnet und beteuert hat, dass er niemals für die demokratische Kandidatin Hillary Clinton stimmen würde. Des Weiteren hatte der Megadeth-Metaller einst seine Unterstützung für Rick Santorum zum Ausdruck gebracht — einen zwischenzeitlichen Herausforderer des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney. Zudem hat sich „Megadave“ mehrfach abfällig über Barack Obama geäußert.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Abschiedstournee Dave Mustaine Donald Trump Hillary Clinton konservativ letztes Album Megadeth
Marty Friedman hatte Megadeth nichts mehr zu geben
Marty Friedman am 14. April 2023 in der Brooklyn Bowl in Nashville
Marty Friedman blickt ohne Bedauern auf seinen Abgang bei Megadeth zurück. Der Aufbruch zu japanischen Ufern hat sich 2003 aufgedrängt.
Marty Friedman hat sich in der jüngsten Folge von Kylie Olssons YouTube-Sendung Life In Six Strings daran zurückerinnert, wie es für ihn war, vor über zwanzig Jahren mit Megadeth abzuschließen und einen Neustart in Japan zu wagen. In der unterhaltsamen Episode geht es überdies ums Essen, das japanische Hauptquartier von Fender und Taxifahren. Zeit für etwas Noise Zunächst sollte Marty Friedman darüber Auskunft geben, wie es für ihn als international erfolgreicher Metaller war, in die japanische Musikszene einzutauchen. "Als ich damals hierher gezogen bin, war ich zwar schon unzählige Male in Japan, aber stets als internationaler Künstler. Und wenn man das so…
Weiterlesen
Zur Startseite