Platz 23: RUST IN PEACE von Megadeth (1990)

Dave Mustaine wird im August 1990 von seiner Vergangenheit eingeholt. Mal wieder. In den Jahren zuvor konnte sich der US-Amerikaner mehr und mehr von seiner vorherigen Band Metallica lösen und mit seiner eigenen Formation Megadeth eine sehr vielversprechende zweite Karrierephase einläuten, da veröffentlichen seine ungeliebten ehemaligen Band-Kollegen im Folgejahr 1991 mit dem schwarzen Album den Gamechanger par excellence.

Doch auch wenn Megadeths Vierte bei Weitem nicht an den Erfolg des pechschwarzen Konkurrenten heranreichen kann: Mit einer Besetzung, die später als klassisches Megadeth-Line-up in den Geschichtsbüchern stehen wird (es ist die erste mit Gitarrist Marty Friedman), feuert Mustaine einen anspruchsvollen Thrash-Klassiker ab, der Platin abräumt und zwischen instrumentaler Virtuosität und punkiger Wut oszilliert.

RUST IN PEACE wird damals und heute gefeiert: Selten ist sich die Musikwelt so einig wie in dem Fall, dass Megadeth hiermit ihr Opus magnum vorgelegt haben – eine Thrash-Scheibe, die Zugänglichkeit mit Tiefe verbindet und den Verlauf des Genres nachhaltig beeinflussen wird. Mehr noch als Metallicas Schwarze setzt sie ein Template, wie Metal in den Neunzigern überleben kann und vielleicht sogar muss.

Darüber hinaus enthält das gut 40-minütige Werk mit den als Singles veröffentlichten Nummern ‘Holy Wars… The Punishment Due’ sowie dem Feger ‘Hangar 18’ gleich zwei Songs für die Ewigkeit. (Björn Springorum)

