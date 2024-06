Harte Jury: Prominente Metal-Fans verraten ihre zehn liebsten Alben

METAL HAMMER kürt in seiner 500. Jubiläums-Ausgabe die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die auf möglichst viele Schultern verteilt werden muss, um ein breites und repräsentatives Bild der Szene abzugeben. Daher haben wir nicht nur METAL HAMMER-Angehörige um ihre Mithilfe gebeten, sondern auch diverse Menschen aus der Branche, darunter Band-Mitglieder, Abgesandte von Labels, Plattenfirmen und Promoagenturen sowie Prominente mit Metal-Affinität.

Empfehlung der Redaktion Editorial METAL HAMMER 07/2024 Heavy Metal Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen. Hier stellen einige prominente Metal-Fans aus Sport, Musik, TV und vielen weiteren kreativen Bereichen ihre individuellen Lieblingsalben vor. Diese Top Ten und viele mehr Stimmen unserer Jury flossen in der Auswertung zu den besten Metal-Alben zusammen. Die vollständige Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten findet ihr in der aktuellen, extra-dicken 500. METAL HAMMER-Ausgabe.

Paul Biedermann

Schwimmweltmeister über 200 und 400 Meter Freistil

1. Slayer REIGN IN BLOOD

2. Metallica MASTER OF PUPPETS

3. Amon Amarth TWILIGHT OF THE THUNDER GOD

4. Heaven Shall Burn INVICTUS

5. Black Sabbath PARANOID

6. Rammstein MUTTER

7. Machine Head BLOODSTONE & DIAMONDS

8. System Of A Down TOXICITY

9. Metallica …AND JUSTICE FOR ALL

10. Rammstein SEHNSUCHT

Markus Babbel

Ehemaliger Fußballprofi, Trainer und Europameister von 1996

1. Metallica METALLICA

2. Metallica MASTER OF PUPPETS

3. Metallica …AND JUSTICE FOR ALL

4. Metallica RIDE THE LIGHTNING

5. Guns N’ Roses APPETITE FOR DESTRUCTION

6. AC/DC HIGH VOLTAGE

7. Nirvana NEVERMIND

8. Pretty Maids FUTURE WORLD

9. Guns N’ Roses USE YOUR ILLUSION II

10. Smashing Pumpkins MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS

Ernie Fleetenkieker

YouTuber ‘Krachmucker TV’

1. Black Sabbath BLACK SABBATH

2. Motörhead OVERKILL

3. Iron Maiden THE NUMBER OF THE BEAST

4. Judas Priest PAINKILLER

5. Venom WELCOME TO HELL

6. Celtic Frost TO MEGA THERION

7. Manowar HAIL TO ENGLAND

8. Death LEPROSY

9. Darkthrone A BLAZE IN THE NORTHERN SKY

10. Paradise Lost ICON

Eliran Kantor

Illustrator vieler bekannter Metal-Alben-Cover, u.a. Hatebreed, Sodom, Thy Art Is Murder

1. Mercyful Fate MELISSA

2. King Diamond THEM

3. Metallica MASTER OF PUPPETS

4. Anacrusis SCREAMS & WHISPERS

5. Metallica RIDE THE LIGHTNING

6. Black Sabbath PARANOID

7. Iron Maiden KILLERS

8. Death THE SOUND OF PERSEVERANCE

9. Nevermore DREAMING NEON BLACK

10. Megadeth RUST IN PEACE

Dominik Paris

Italienischer Skirennläufer

1. Lamb Of God OMENS

2. Pantera COWBOYS FROM HELL

3. Amon Amarth TWILIGHT OF THE THUNDER GOD

4. Jinjer Cloud FACTORY

5. Machine Head BURN MY EYES

6. DevilDriver THE LAST KIND WORDS

7. Slipknot IOWA

8. Sepultura ARISE

9. Soulfly PROPHECY

10. Trivium VENGEANCE FALLS

Ludwig “Lucki” Maurer

Koch und Metal-Bassist

1. Metallica METALLICA

2. Sólstafir ÓTTA

3. Dornenreich HER VON WELKEN NÄCHTEN

4. Tiamat WILDHONEY

5. Slayer GOD HATES US ALL

6. Pantera VULGAR DISPLAY OF POWER

7. Sepultura CHAOS A.D.

8. Samael PASSAGE

9. Dimmu Borgir ENTHRONE DARKNESS TRIUMPHANT

10. Moonspell IRRELIGIOUS

Dr. Nico Rose

Psychologe und Autor

1. Rage LINGUA MORTIS

2. Therion THELI

3. Gamma Ray LAND OF THE FREE

4. Ayreon THE THEORY OF EVERYTHING

5. Helloween KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 2

6. Savatage STREETS – A ROCK OPERA

7. Empyrium A WINTERSUNSET

8. Stratovarius EPISODE

9. Blind Guardian SOMEWHERE FAR BEYOND

10. Angra HOLY LAND

Gregor Kartios

Gaming-Journalist, -Autor und -Youtuber

1. Therapy? TROUBLEGUM

2. Linkin Park HYBRID THEORY

3. Killswitch Engage AS DAYLIGHT DIES

4. Nirvana NEVERMIND

5. Metallica METALLICA

6. Alice Cooper HEY STOOPID!

7. Fear Factory DEMANUFACTURE

8. Linkin Park METEORA

9. Alice Cooper TRASH

10. Guns N’ Roses APPETITE FOR DESTRUCTION

Götz Ulmer

Kreativkopf und Art Director

1. Metallica KILL ’EM ALL

2. Pantera COWBOYS FROM HELL

3. Judas Priest SCREAMING FOR VENGEANCE

4. Iron Maiden LIVE AFTER DEATH

5. Mötley Crüe SHOUT AT THE DEVIL

6. Saxon WHEELS OF STEEL

7. Stone Sour COME WHAT(EVER) MAY

8. Fight WAR OF WORDS

9. Overkill HORRORSCOPE

10. Ozzy Osbourne NO MORE TEARS

Sibel Schick

Journalistin, Autorin und Podcasterin

1. Anathema ALTERNATIVE 4

2. Sixx:A.M. THE HEROIN DIARIES

3. Marilyn Manson MECHANICAL ANIMALS

4. Lake of Tears FOREVER AUTUMN

5. Iron Maiden THE NUMBER OF THE BEAST

6. Megadeth COUNTDOWN TO EXTINCTION

7. Mötley Crüe SHOUT AT THE DEVIL

8. Sentenced FROZEN

9. In Flames THE JESTER RACE

10. Charon SONGS FOR THE SINNERS

“Ich nehme die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Marilyn Manson sehr ernst. Ich nehme dieses Album in meiner Liste auf, weil es meiner Meinung nach sein Meisterwerk und ein wichtiges Album ist. Dabei die Vorwürfe gar nicht zu erwähnen wäre meiner Meinung nach verantwortungslos.”

Anna Olma

Redaktionsleitung Rock Antenne Hamburg

1. The Halo Effect DAYS OF THE LOST

2. Dio HOLY DIVER

3. Linkin Park HYBRID THEORY

4. In Flames CLAYMAN

5. Metallica KILL ’EM ALL

6. Guns N’ Roses APPETITE FOR DESTRUCTION

7. Metallica MASTER OF PUPPETS

8. Iron Maiden THE NUMBER OF THE BEAST

9. System Of A Down TOXICITY

10. Linkin Park METEORA

Simon Gosejohann

Schauspieler, Moderator und Komiker

1. Black Sabbath PARANOID

2. Motörhead ACE OF SPADES

3. Metallica METALLICA

4. Slayer REIGN IN BLOOD

5. Slipknot VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES)

6. Death SYMBOLIC

7. Sepultura CHAOS A.D.

8. Guns N’ Roses APPETITE FOR DESTRUCTION

9. Pantera VULGAR DISPLAY OF POWER

10. As I Lay Dying FRAIL WORLD COLLAPSE

Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Schauspieler und Sänger

1. Black Sabbath MASTER OF REALITY

2. Black Sabbath PARANOID

3. Mayhem DEATHCRUSH

4. System Of A Down TOXICITY

5. King Gizzard & The Lizzard Wizard INFEST THE RATS NEST

6. Soungarden SUPERUNKNOWN

7. Motörhead ACE OF SPADES

8. Rage Against The Machine RAGE AGAINST THE MACHINE

9. Metallica MASTER OF PUPPETS

10. Slipknot IOWA

Birgit Fuß

Journalistin, Redakteurin und Schriftstellerin

1. Twisted Sister STAY HUNGRY

2. Guns N’ Roses APPETITE FOR DESTRUCTION

3. Mötley Crüe DR. FEELGOOD

4. Bon Jovi SLIPPERY WHEN WET

5. Nine Inch Nails THE DOWNWARD SPIRAL

6. Ozzy Osbourne BLIZZARD OF OZZ

7. Black Sabbath BLACK SABBATH

8. Skid Row SKID ROW

9. Faster Pussycat FASTER PUSSYCAT

10. Dio HOLY DIVER

Florian Döring

Metality e.V.

1. Slayer REIGN IN BLOOD

2. Helloween KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 1

3. Helloween KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 2

4. Iron Maiden THE NUMBER OF THE BEAST

5. Amon Amarth JOMSVIKING

6. Paladin ASCENSION

7. Evertale THE GREAT BROTHERWAR

8. Blind Guardian NIGHTFALL IN MIDDLE-EARTH

9. Hammerfall LEGACY OF KINGS

10. Helloween HELLOWEEN

Torsten Groß

Journalist, Autor und Moderator

1. Metallica MASTER OF PUPPETS

2. Motörhead NO SLEEP ’TIL HAMMERSMITH

3. Pantera VULGAR DISPLAY OF POWER

4. Slayer REIGN IN BLOOD

5. Metallica RIDE THE LIGHTNING

6. Iron Maiden THE NUMBER OF THE BEAST

7. Trouble MANIC FRUSTRATION

8. Voivod DIMENSION HATRÖSS

9. Power Trip NIGHTMARE LOGIC

10. System Of A Down TOXICITY

