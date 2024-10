Testament-Gitarrist Alex Skolnick sprach über den Fortschritt der Aufnahmen zum neuen Album. Dabei hebt er besonders die Schlagzeugarbeit hervor.

Testament haben in den vergangenen Wochen und Monaten am Nachfolger zu TITANS OF CREATION (2020) gearbeitet. Erst im Juni vermeldete Frontmann Chuck Billy, dass sich die Arbeit im Endspurt befinde. Nun wurde Gitarrist Alex Skolnick dazu befragt. Bei Trunk Nation With Eddie Trunk sprach Skolnick über den bisherigen Verlauf der Aufnahmen. „Ich denke, jeder weiß, dass wir in den letzten paar Jahren verschiedene Schlagzeuger hatten… Das Leben imitiert Kunst. Es gab Terminkonflikte mit Gene Hoglan. Dann bekamen wir Dave Lombardo, der großartig war. Aber als es darum ging, eine neue Platte aufzunehmen, war Dave überbucht. Dann bekamen wir einen neuen…