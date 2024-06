Im Rahmen unserer Serie zum 40. METAL HAMMER-Jubiläum sprechen wir diesmal mit Peter Burtz, Chefredakteur von 1990 bis 1993.

METAL HAMMER: Wann und wie bist du zum METAL HAMMER gekommen? 1983 kam das Desaster raus, ein Metal-Heft auf Zeitungspapier. Es gab vorher für Hard Rock keine professionelle Fachpresse, MTV oder gar das Internet als Informationsquelle. Ich bin also als 17-jähriger einfach ohne Anmeldung mit der S-Bahn zur Redaktion in Essen gefahren, weil ich da irgendwie mitmachen wollte. Bis dahin…