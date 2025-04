Black Sabbath sagen auf Wiedersehen. Ozzy & Co. werden im Juni auf dem „Back To The Beginning“-Festival ein letztes Mal auftreten. Mit dabei sind unter anderem die Jungs von Metallica. Eine einmalige Gelegenheit für die Band, wie Gitarrist Kirk Hammett im Interview mit Heavy Consequence erklärt.

Begründer des Heavy Metal

Der Gitarrist freut sich darauf, seine Dankbarkeit gegenüber den Mitgliedern von Black Sabbath zum Ausdruck zu bringen, und fügt hinzu: „Wie dankt man so jemandem? Ich fühle mich glücklich und gesegnet, dass ich mich in einer Situation befinde, in der ich den Urvätern eines verdammten Genres tatsächlich Danke sagen kann. Ich liebe diese Jungs für das, was sie getan haben. Sie sollen wissen, dass ich ihnen extrem dankbar bin, denn mein Leben wäre ganz anders, wenn es sie nicht gegeben hätte!“

Schon seit Jahren sind Kirk Hammett und seine Kollegen von Metallica eng mit Ozzy und Black Sabbath befreundet. Metallica – damals noch etwas unbekannter – begleiteten zum Beispiel Osbourne, als er 1986 mit seinem vierten Soloalbum THE ULTIMATE SIN auf Tour war.

