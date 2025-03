auch interessant

Metallica-Gitarist Kirk Hammett möchte neben seiner Musikkarriere auch unter die Autoren gehen – oder zumindest unter die Fotografen. In Zusammenarbeit mit Gibson präsentiert der Musiker das Coffee Table Book ‘The Collection’. Ein erster Trailer wurde bereits von Gibson auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Metallica-Fans dürfen sich laut der Ankündigung auf exklusive Fotos von Hammetts bekanntesten Gitarren freuen, inklusive Kommentaren des Künstlers.

Hammetts Sammlung

Wer jetzt schon einen ersten Blick in Kirk Hammetts umfangreiche Sammlung werfen möchte, kann dies auf dem offiziellen Gibson TV YouTube-Kanal tun. Denn bereits letzten Oktober veröffentlichte Gibson ein Video der ‘The Collection’-Serie, in dem Moderator Mark Agnesi die unzähligen Instrumente des Metallica-Gitarristen präsentiert. Auch Hammett hat in diesem Video einiges zu erzählen. Zum Beispiel vom Kauf seiner ersten Gibson Flying V, die sich der Gitarrist mit einem Job bei Burger King finanziert hatte. Oder seinem legendären Erwerb von „Greeny“, Peter Greens berühmter 1959 Les Paul.

Außerdem bietet Kirk Hammett einen Einblick in einige der Gitarren, die er besitzt, darunter eine Auswahl von Les Pauls aus den Jahren 1958 und 1959. Auch die Gitarren, mit denen er seine berühmtesten Riffs und Soli von KILL ’EM ALL, RIDE THE LIGHTNING und METALLICA schrieb, präsentiert der Gitarrist stolz in diesem Video.

Aktuell steht noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für das Buch fest. Wer frühzeitig Bescheid wissen möchte, kann sich hier in die offizielle Mailingliste eintragen.

