Metal-Musiker waren bekanntlich die Leidtragenden der Grunge-Welle Anfang der Neunziger Jahre. Doch das bedeutet natürlich nicht, dass ausnahmslos alle Stahlschmieder jene Bands des damals neuen Sounds nicht abfeierten. So war zum Beispiel Kirk Hammett von Metallica ein großer Nirvana-Fan. Dies gab der Lockenkopf im Interview beim Rolling Stone Music Now-Podcast zu Protokoll.

Fantastischer Kerl

„Ich hatte kein Problem mit Grunge“, stellt der Metallica-Gniedler klar. „Um ehrlich zu sein habe ich es verdammt noch mal geliebt. Ich hielt es für das Größte. Und viele der Sachen, die in dieser ganzen Phase herauskamen, höre ich mir heute noch an — wie Nirvana, Soundgarden, Alice In Chains und Mudhoney.“ Anschließend drehte sich Gespräch darüber, was für ein großer Metallica-Fan Kurt Cobain war. „Kurt erzählte mir, dass er RIDE THE LIGHTNING liebte. Und es gibt auf BLEACH ein Riff, dass mich an RIDE THE LIGHTNING erinnert. Kurt war ein toller, toller Typ. Man konnte erkennen, dass er schüchtern. Er war mehr ein Beobachter als ein Mitmacher.“

Darüber hinaus rekapitulierte Kirk, wie er Cobain und Bassist Krist Novoselic seine Einschätzung zu NEVERMIND verklickerte, welches er bereits vor der Veröffentlichung zugesteckt bekommen hatte. Die Unterhaltung fand hinter der Bühne bei einem Konzert im Hollywood Palladium statt. „Ich ging backstage und sagte zu Kurt: ‘NEVERMIND wird riesig sein.’ Er meinte nur: ‘Nein, wird es nicht.’ Doch ich bestand darauf: ‘Doch, wird es.’ Und dann bemerkte ich zu Krist: ‘Bruder, dieses Album wird riesig werden.’ Novoselic antwortete: ‘Meinst du?’ Und ich betonte: ‘Ich weiß es!’“

