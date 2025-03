auch interessant

Kiss spielten am 2. Dezember 2023 ihre — so wie es derzeit aussieht: vorläufige — letzte Show. Denn nun haben Gene Simmons, Paul Stanley und Co. tatsächlich einen Auftritt angekündigt. Das wäre das erste Konzert nach ihrer Abschiedstournee. Das Besondere: Zum einen handelt es sich um ein Stelldichein, das im Rahmen des „Kiss Army Storms Vegas“-Events stattfindet.

Wiedersehen macht Freude

Zum anderen soll die Performance ungeschminkt über die Bühne gehen. Und: Bruce Kulick, welcher von 1984 bis 1996 an der Gitarre der Gruppe gewirkt hat, mischt mit. „Um das 50. Jubiläum der Kiss Army sowie den 30. Jahrestag der ersten Kiss-Fan-Convention zu feiern, steigt ‚Kiss Army Storms Vegas‘ von 14. bis 16. November 2025 in den Virgin Hotels Las Vegas“, teilen die Hard-Rocker via E-Mail mit. „Dieses exklusive ‚Kiss pur‘-Paradies stellt das erste Mal dar, das Kiss seit ihrem Rückzug von Live-Tourneen im Dezember 2023 zusammen auftreten.“

Wie sehr die einzelnen Beteiligten ins Schwitzen kommen werden, wird sich zeigen. Denn des Weiteren heißt es in der Mitteilung: „Ein kompletter Zeitplan mit den Aktivitäten wird bald bekannt gegeben. Doch Fans können einen besonderen Live-Auftritt des ehemaligen Band-Mitglieds Bruce Kulick erwarten — zusammen mit anderen Special Guests, interaktiven Angeboten, exklusiven Erlebnisses und mehr.“ Ob Kulick einen Soloauftritt aufs Parkett oder gemeinsam mit seinen einstigen Band-Kollegen rocken wird, geht daraus nicht eindeutig hervor.

