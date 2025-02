Paul Stanley vermisst es, mit Kiss aufzutreten

Paul Stanley spürt eine Leere in sich angesichts der Tatsache, dass er nicht mehr mit Kiss-Schminke und Gitarre auf der Live-Bühne steht. Dies gab der Musiker in der ersten Folge des ‘Stories To Tell With Richard Marx’-Podcasts zu Protokoll. Im Allgemeinen berichtete der 73-Jährige davon, wie er mit dem Leben nach der großen Abschiedstournee seiner Band zurechtkommt.

Alles in der Vergangenheit

„Es gibt Leute, die sind andauernd auf Tour, weil sie leer sind und die positive Rückmeldung vom Publikum brauchen“, erörtert Paul Stanley. „Für mich war das vor Jahren, vor Jahrzehnten vielleicht der Fall. Bis zu diesem Punkt war es unglaublich befriedigend. Die letzte Tournee war einfach eine Gelegenheit, wirklich zu realisieren, wie wertvoll das war, und wie viel mir das bedeutet hat. Aber ich konnte es nicht mehr länger machen. […] Solche Shows zu spielen, bei denen es solche Liebe und Dankbarkeit vom Publikum gibt — da gibt es Liebe und Dankbarkeit von mir. Diese Gegenseitigkeit hebt es auf ein ganz anderes Level.

Und wird das jemals etwas ersetzen können? Nein. Ich kann mich daran erinnern. Gibt es da eine Leere? Natürlich. So ist das Leben. Es ist tatsächlich ein Jahr her, am 2. Dezember 2023 spielten wir unsere Show. Ich war am 1. und 2. Dezember 2024 sogar in New York und bin am Madison Square Garden an beiden Abenden dort vorbeigegangen, wo wir ein Jahr zuvor gespielt hatten. Das fühlte sich fast wie eine Fantasie an, wie eine außerkörperliche Erfahrung. Man sieht sich das an und kann es schwer nachvollziehen, dass man dort war. Wenn ich mir Videos von mir von vor anderthalb Jahren auf der Bühne anschaue, denke ich mir: ‚Wow.‘ Und: ‚Das wird nicht mehr passieren.'“

