Wenn eine Abart der metallischen Klänge Geschmackssache ist, dann Nu Metal. Über Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, Papa Roach und Co. scheiden sich die Geister. Nun hat Megadeth-Mastermind Dave Mustaine durchblicken lassen, was er von DEM Genre der späten Neunziger und frühen Nuller Jahre hält. Und das ist herzlich wenig. So ist der frühere Metallica-Rowdy froh, dass die Musikrichtung nicht mehr so populär ist, wie sie einmal war.

Das Schlimmste draus gemacht

Im Interview bei LifeMinute (wo es eigentlich um House Of Mustaine, die Weinmark der Familie, ging — siehe auch Video unten) entgegnete Dave Mustaine auf die Frage, was Musik mit Menschen macht: „Das hängt davon ab. Wenn man dem glaubt, was über Musik gesagt wird — da gibt es allerlei Redensarten und dergleichen. Eine, die mir in den Kopf kommt, ist: Musik besänftigt das wilde Tier. Ich weiß nicht, wer dieses Sprichwort geprägt hat, doch das trifft es ziemlich genau — in Abhängigkeit von der jeweiligen Musik. Wenn man nun den modernen Metal hernimmt mit den Kerlen, die nicht singen können und dann eben schreien, finde ich das wirklich verständlich, denn sie machen das Beste aus dem, was sie können.“

Doch damit nicht genug, denn jetzt setzte Dave Mustaine zum verbalen Todesstoß an. „Es gab eine Phase in den Nuller Jahren, in der wir diese Bands hatten, die Nu Metal spielten. Und sie spielten keine Soli. Nun, warum spielten sie keine Soli? Weil sie keine spielen konnten. Und Gott sei dank ist das Genre wieder verschwunden. Die Leute fingen an zu lernen, wie man Soli spielt. Und ich würde sagen, wenn man in einer Nu Metal-Band spielt, findet man es wahrscheinlich sogar herausfordernd, ‘Johnny B. Goode’ [Rock’n’Roll-Klassiker von Chuck Berry aus dem Jahr 1958 — Anm.d.R.] zu spielen. Also bin ich froh, dass es wieder verschwunden ist.“

Leider hat die Sache nur einen Haken: Nu Metal mag zwar nicht mehr so angesagt sein wie vor 20 bis 25 Jahren, aber verschwunden ist der Sound nicht. Sämtliche eingangs erwähnten Gruppen gibt es immer noch beziehungsweise wieder — und Linkin Park dürften derzeit sogar populärer sein als damals.

