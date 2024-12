Megadeth: Dave Mustaine gibt Update zum neuen Album

Die letzte Megadeth-Platte THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! erschien 2022. Seither hat sich in Sachen Besetzung einiges getan. So ließ beispielsweise Gitarrenneuzugang Teemu Mäntysaari (seit 2023 bei Megadeth) im August dieses Jahres durchsickern, dass „der Plan ist, das kommende Album nächstes Jahr fertigzustellen.“ Auch David Ellefsons Nachfolger am Bass, James LoMenzo, bestätigte zuvor: „Wir arbeiten gerade aktiv an neuer Musik.“

Empfehlung der Redaktion Megadeth arbeiten bereits an einem neuen Album Thrash Metal Anscheinend haben all die Besetzungswechsel der jüngeren Vergangenheit Megadeth gutgetan. Denn Dave Mustaine und seine Mannen arbeiten schon an neuer Musik. Nun meldete sich Band-Chef Dave Mustaine diesbezüglich zu Wort. In einem Chat auf X Spaces gab er ein Update zum aktuellen Stand der Dinge. Zuletzt sei er mit Ton-Ingenieur Chris Rakestraw alleine im Studio gewesen, während der Rest der Band offenbar bereits im Weihnachtsurlaub ist. Doch auch „Chris fährt in den Urlaub. Ich arbeite bis zur letzten Sekunde daran, so viel fertig zu bekommen, wie ich kann, bevor er abreist. Wir werden erst wieder anfangen, wenn er um den Neujahrstag herum zurückkehrt. Und dann sind es nur noch ein paar Wochen, bis alle ins Studio kommen.“

Nicht schnell genug?

Zwar sei Mustaine einerseits „begeistert“ vom neuen Material, andererseits auch ein wenig „frustriert, weil ich weiter sein möchte als jetzt. Aber das ist völlig in Ordnung.“ Es braucht eben alles seine Zeit und „wenn man Originalmusik schreibt, muss man immer mit dem ersten Schritt beginnen.“ Zudem leiste jeder „seinen Beitrag“, was „wirklich großartig“ sei.

Empfehlung der Redaktion Megadeth: Die Band arbeitet an neuer Musik Thrash Metal Megadeth-Gitarrist Teemu Mäntysaari zufolge arbeitet die Band bereits am nächsten Album. Auch ein Veröffentlichungsdatum hat man bereits im Auge. Das Prozedere beschrieb schon Teemu Mäntysaari wie folgt: „Wir liefern Riffs, und dann hören wir sie uns gemeinsam an. Anschließend wählen wir Dinge aus, die gut zusammenpassen könnten.“ Meist ruhen die Ideen eine Weile, bevor sie nochmals in Augenschein genommen werden, wie auch Dave Mustaine erklärt: „Manchmal denkt man: ,Ich weiß nicht wirklich, ob dieses Riff so gut ist.‘ Dann kehrt man zurück, hört es sich an einem anderen Tag an, und sagt: ,Ja, das ist ziemlich cool.‘ Bis jetzt haben wir einige wirklich tolle Ideen, an denen wir arbeiten.“

