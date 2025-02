Within Temptation sehen sich als politische Band

Within Temptation-Frontfrau Sharon den Adel wird in einem neuen Interview mit May The Rock Be With You nach dem Nachfolger ihres 2023 erschienenen Albums BLEED OUT gefragt. Sie bestätigt: „Wir arbeiten aktuell an neuem Material, aber man weiß ja nie, wie schnell das geht. Im Moment läuft es ziemlich gut für uns, es können aber immer bei einzelnen Liedern unerwartete Baustellen auftauchen.“ Deswegen kann sie auch noch keinen Zeitraum festlegen, in welchem das Album erscheinen wird: „Es ist sehr schwierig, das vorauszusagen„, erzählt den Adel. „Aber wir arbeiten daran.“

2023 erzählte die Sängerin in einem Interview mit Summa Inferno, inwiefern Within Temptation eine politische Band sei. „Wir sind Musiker. Und was machen Musiker? Sie erzählen Geschichten. Zumindest betrachte ich mich als Geschichtenerzählerin.“ Diese Geschichten, die in Liedern wie ‘Wireless’ und ‘Bleed Out’ erzählt werden, handeln zum Beispiel vom Ukrainekrieg und dem tragischen Tod der Iranerin Mahsa Amini, die sich zuvor in Polizeigewahrsam befand, da sie keinen Hijab trug.

Empfehlung der Redaktion Within Temptation verkaufen Patches für Kriegsausrüstung Symphonic Metal Sharon Den Adel spricht erneut über die besorgniserregende, politische Lage in Europa und erklärt, was Within Temptation selbst dagegen unternehmen. Auch das neue Album soll den politischen Anstrich behalten, erzählt den Adel. „Dinge, die ich in den Nachrichten sehe oder die mich die Woche über beschäftigen, landen am Ende immer in meiner Musik. Wenn wir anfangen zu schreiben, verarbeiten wir alles, was uns noch im Kopf herumspukt. Die Politik inspirierte uns schon immer, obwohl wir erst mit dem letzten Album zu einer politischen Band wurden.“ Sie fährt fort: „Auch Sachen, die uns frustrieren, landen manchmal in unserer Musik. Das sind die guten Dinge, aber eben auch die schlechten. Natürlich ist es schön, sich so etwas von der Seele schreiben zu können. Das ist auch eine Art der Verarbeitung für uns.“

