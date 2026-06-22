Wenn ein weltweiter Pop-Star unzählige Fans hat, dann ist es Taylor Swift. Und mit eben diesen „Swifties“ scheint es sich nun Kirk Hammett verscherzt zu haben. Der Grund dafür ist das T-Shirt, das der Metallica-Gitarrist am 13. Juni 2026 beim Stelldichein der „Four Horsemen“ in der Puskás Arénain Budapest getragen hat. Damit kritisierte der auf Hawaii sowie in Kalifornien residierende US-Amerikaner auf spaßige Weise die Künstlerin. So war auf dem Leibchen zum einen ein Bild der 36-Jährigen mit komplett weißen Augen zu sehen.

Abgehalftert

Zum anderen hatte es der fies-augenzwinkernde Schriftzug „Taylor Swift is a CIA Psyop“ so richtig in sich. „Psyop“ ist laut Wikipedia eine Abkürzung für „psychologische Operation“. Eine „CIA Psyop“ ist demzufolge eine nachrichtendienstliche Operation, bei der „ausgewählte Informationen und Indikatoren an Zielgruppen vermittelt werden, um deren Motive und objektive Urteilsbildung sowie letztlich das Verhalten von Regierungen, Organisationen, Gruppen und großen ausländischen Mächten zu beeinflussen“. Eine mögliche Interpretation des Shirts wäre folglich: Die CIA hat Swift erschaffen, um die Massen zu kontrollieren. Auf Twitter wurden Kirk Hammett und Co. deswegen schon als die „abgehalfterte Band Metallica“ tituliert.

Kirk Hammett from the has-been band Metallica was wearing a “Taylor Swift Is a CIA Psyop” shirt on stage. pic.twitter.com/qe5URKFJKR — Taylor Swift Fan Archive (@Taylors_Archive) June 19, 2026

Außerdem ist Kirk Hammett jüngst im wahrsten Sinne des Wortes noch ein Fauxpas passiert. Und zwar in Dublin, wo Metallica im Rahmen ihrer „M72 World Tour“ gleich zwei Gastspiele gegeben haben. Und am ersten Konzertabend gab es einen kleinen Schreckensmoment — sowohl für die Zuschauer als auch den lockigen Lead-Gitarristen. Denn der 63-Jährige plumpste doch tatsächlich kurz von der Bühne. Hammett leistete sich den Ausrutscher während des 1983er-Klassikers ‘Seek & Destroy’.

Gleich am Anfang des Stückes trat Kirk auf eine Art Plane am Bühnenrand, für die das Gewicht von Hammett offensichtlich zu viel war. In der Folge machte der Metallica-Mann einen Bauchplatscher ins Publikum. Doch der Vorfall war zum Glück nur halb so schlimm — ein paar Takte versäumte der Saitenhexer, doch nachdem er dank der Hilfe von Publikum und Sicherheitsleuten wieder zurück auf die Bühne gelangt war, konnte der Musiker direkt wieder mitmischen.

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Doch damit nicht genug: Im Nachgang zeigte Kirk Hammett, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt und teilte in einer nicht mehr zu sehenden Instagram-Story ein Video des Vorfalls mit der „Slip & Destroy“. Darüber hinaus postete der Metaller zum gestrigen US-amerikanischen Vatertag einen einschlägigen Clip und kommentierte: „Jawoll… Scheiße passiert!“

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