Signifikante Veränderungen auf Metallicas Sozialen Medien löste bei den Fans Gerüchte um eine große Veränderung und eine anstehende Ankündigung aus. In einem Facebook-Kommentar ging die Band nun darauf ein.

Seit dem 2023 erschienenen Album 72 SEASONS hatten sich Metallica gelb als Charakteristikum angeeignet. Dasselbe Farbschema nutzte die Band auch während ihrer „M72“ Welt-Tournee, die 2023 begann und bis in die Gegenwart andauert.

Grau statt gelb

Auf den Sozialen Medien zog sich das gelbe Farbschema durch. Dem wurde jetzt ein Ende bereitet. Statt gelb zeigen die Profilbilder der Band nun ein schwarzes „M“ vor einem grauen Hintergrund. Auch auf den Feeds der Sozialen Meiden ist die Farbe nicht mehr so präsent.

Mag solch ein Farbwechsel nun nach einer Banalität klingen, messen einige Metallica-Fans ihm mehr Bedeutung bei. Kein Wunder, denn Fans sind in Zeiten des Internets darauf trainiert worden: Löscht eine Band Bilder oder Videos, bedeutet das meistens, dass etwas Großes ansteht.

Zudem sind Metallica bekannt dafür, für jedes Album ein spezifisches Farbschema zu nutzen.

Metallica weisen Gerüchte zurück

In einem Facebook-Kommentar gingen Metallica auf die Gerüchte ein. „Kommt schon, erzählt uns, was los ist. Was auch immer es ist, ihr wisst, wir werden es kaufen.“, schrieb ein User. Die Band antwortete mit „Sorry, es ist nicht mehr als eine kleine Auffrischung unserer Sozialen Medien.“ Einen ähnlichen Kommentar hinterließ die Band später zu ihrem neuen Profilbild.

Anfang des Jahres kündigten Metallica an, eine Residenz in der Las Vegas Sphere an. Die Konzerte sollen an vier Wochenenden im Oktober stattfinden. Damit sind sie die erste Metal-Band, die die Konzertvenue bespielen darf.

Am 5. Juli spielen Metallica das letzte Konzert ihrer dreijährigen „M72“ World-Tournee in London.

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