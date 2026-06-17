FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE (auch liebevoll: F.U.C.K.) ist eines dieser Alben, die nicht einfach erscheinen, sondern erarbeitet werden müssen – von der Band, vom Produzenten, vom Hörer. 1991 waren Van Halen längst eine Maschine, die zuverlässig Nummer eins‑Platten ausspuckte, doch hinter den Kulissen knirschte es. Ein Jahr lang schufteten Eddie Van Halen, Sammy Hagar und der Rest der Band an diesem Album, und dieses Ringen hört man: ein Werk, das zurück zu den harten Wurzeln will, aber gleichzeitig unter dem eigenen Anspruch ächzt. Dass es trotzdem drei Wochen lang die Spitze der Billboard Charts blockierte, sagt viel über die Strahlkraft dieser Ära – und über die Erwartungshaltung an eine Band, die sich selbst ständig neu erfinden musste. Anlässlich des 35. Geburtstags des Neuntwerks reisen wir zurück in diese kritische Phase von Van Halen.

Der Titel als Statement gegen Zensur

Sammy Hagar wollte das Album ursprünglich schlicht FUCK nennen – ein Mittelfinger gegen die damalige Zensurdebatte. Dass daraus FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE wurde, lag an einer falschen linguistischen Herleitung, die ihm ein Freund erzählte. Die angebliche Herkunft von „fuck“ als Akronym für „for unlawful carnal knowledge“ ist sprachhistorisch völliger Unsinn – aber genau deshalb so verführerisch. Das Englische des 15. Jahrhunderts kannte keine Akronyme, und die frühesten Belege des Wortes zeigen es als derbes germanisches Verb, nicht als juristische Abkürzung.

Doch in den moralisch aufgeladenen frühen Neunzigern funktionierte dieser Mythos wie ein Joker: Er erlaubte Hagar, das Tabu zu umarmen, ohne es offiziell auszusprechen. Ein Schelmenstück, das weniger mit Etymologie zu tun hat als mit Haltung – und das perfekt zu einem Album passt, das sich selbst als Kommentar zur Prüderie verstand. Van Halen machten damit klar, dass sie sich nicht in die moralischen Schablonen der frühen Neunziger pressen lassen würden. Die Tournee trug den inoffiziellen Namen ‘F.U.C.K. ’n’ Live’ – subtil war hier nichts.

Ein Jahr im Studio: harte Arbeit, harter Sound

Die Rückkehr von Produzentenlegende Ted Templeman war pure Nostalgie. Sie war außerdem ein Versuch, die Band wieder auf den Punkt zu bringen. Eddie Van Halen wollte weg von den Synthesizern der späten Achtziger, zurück zu Gitarren, zurück zum Druck. Doch der Prozess zog sich. Eddie selbst nannte das Ergebnis 1996 im Gespräch mit Guitar World „erarbeitet“ – man hört die Mühe, die Schwere, die Perfektion, die manchmal im Weg steht. Der Gitarrist kämpfte zusätzlich mit seinem Equipment: Sein Markenzeichen, ein Marshall-Verstärker, war am Ende, also griff er zum Soldano SLO‑100 und einem frühen Prototyp des späteren Peavey‑5150‑Amps. Das Ergebnis ist ein Klang, der massiver, dichter, weniger verspielt wirkt.

Momente, in denen das Album atmet

Trotz aller Härte gibt es diese typischen Van Halen‑Augenblicke, in denen die Band plötzlich leichtfüßig wirkt. Das bekannte Bohrer‑Intro von ‘Poundcake’, das intime Instrumental ‘316’, benannt nach dem Geburtstag von Eddies Sohn, oder ‘Top Of The World’, dessen Riff schon in der Roth‑Ära herumgeisterte und hier endlich seinen Platz fand – inklusive Steve Lukather (Toto) im Hintergrund. Diese Lieder zeigen deutlich, dass die Band noch immer Funken schlagen konnte, selbst wenn der Produktionsprozess schwer auf ihr lastete.

Die Hagar‑Ära auf dem Höhepunkt

Mit FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE erreichte die Hagar‑Phase von Van Halen einen ihrer kommerziellen Gipfel. Alle vier Studioalben dieser Ära landeten in den USA auf Platz eins der Charts, 17 Singles schafften es in die oberen Regionen der Rock-Charts. Die Band war ein Kraftwerk, das zuverlässig funktionierte, selbst wenn es intern ratterte. Die anschließende Tournee war gigantisch, begleitet von einem Live‑Album, einem Konzertfilm und einem Keyboarder im Hintergrund der Bühne, damit Eddie sich voll auf die Gitarre stürzen konnte.

Eddie Van Halen im Rückblick: Ein Jahr, das Spuren hinterließ

Im Interview mit Billy Corgan blickte Eddie später erstaunlich offen auf diese Phase zurück. Er sprach von Erschöpfung, von einem Studio, das plötzlich nicht mehr Zuflucht, sondern Belastung war. Von der Angst, sich zu wiederholen, und der Unsicherheit, die ihn trotz aller Genialität nie verließ. BALANCE, das Nachfolgealbum, entstand in vier Monaten und fühlte sich für ihn an wie eine Befreiung – ein Gegenentwurf zu dem langen, schweren Prozess von F.U.C.K.. Der Unterschied lag für ihn weniger in der Musik als im „Vibe“, den Produzent Bruce Fairbairn schuf: weniger Reibung, mehr Vertrauen, mehr Raum.

Ein Album zwischen Kraftakt und Kultstatus

Heute wirkt FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE wie ein Dokument einer Band, die sich selbst beweisen wollte – und dafür einen hohen Preis zahlte. Es ist hart, dicht, kompromisslos, manchmal überladen, aber immer mit dieser unverwechselbaren Van Halen‑Energie, die selbst dann durchbricht, wenn die Produktion schwer auf ihr liegt. Ein Album, das nicht leichtfüßig glänzt, sondern mit Muskeln arbeitet. Vielleicht ist genau das sein Reiz: Es zeigt Van Halen nicht als unantastbare Rock-Giganten, sondern als Menschen, die kämpfen – mit sich, mit ihrem Klang, mit ihren Erwartungen. Und die am Ende trotzdem ein Werk abliefern, das bis heute zu Recht nachhallt.

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