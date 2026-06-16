Metallica sind selbstverständlich für jeden Metalhead ein riesiges Thema. Insofern darf es auch niemanden verwundern, dass andere Musiker auf die „Four Horsemen“ angesprochen werden. So sollte kürzlich Killswitch Engage-Frontmann Jesse Leach seine Meinung zum Black Album kundtun. Im Interview mit Mike „Radioactive MikeZ“ Zara vom US-amerikanischen Radiosender 96.7 KCAL-FM blickte der 47-Jährige auf das erste Mal zurück, dass er den Kassenschlager von einem Longplayer gehört hat.

Enormer Wandel

„Das ist ein riesiges Album“, ordnet Leach ein. „Wenn ich darauf zurückblicke, sind da so viele Hits drauf. Für die Band war es damals natürlich eine gewaltige Veränderung. Ich glaube, ich habe es seinerzeit nicht so sehr zu schätzen gewusst wie heute. Ich gehörte wohl zu den Leuten, die dachten: ‚Ach, das ist ja ganz anders!‘ Aber je öfter man die Platte hört, desto mehr wächst sie einem ans Herz. Es ist immer noch Metallica, aber eben ganz anders. Und die Hits von damals – das ist der Wahnsinn. ‘Enter Sandman’ war für mich ein ganz wichtiger Song. Ich liebe ihn immer noch, ich kann nicht darüber lästern. Wobei ich ihn – fairerweise muss man das sagen – als jüngerer Mensch tatsächlich irgendwie nicht mochte.“

Des Weiteren ergänzt: „Man muss Bands einfach machen lassen, was sie für richtig halten. Und Metallica sind genau so eine Band: Selbst wenn sie sich mal ein Stück in eine andere Richtung bewegt haben, sind sie wieder zurückgekehrt. Die letzten beiden Alben waren großartig. Ich kann mir einfach nicht über Metallica das Maul zerreißen. Das kann ich nicht. Sie sind die Urväter von all dem. Und allein schon die ersten vier Alben sind unantastbar. Einfach unantastbar.“

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Auf die Frage, welchen Track vom Schwarzen Album Jesse gerne covern würde, sollte sich die Gelegenheit auftun, erwiderte der Killswitch Engage-Schreihals: „Ich würde eine Akustikversion von ‘Enter Sandman’ machen. Den Song mit einer zwölfsaitigen Gitarre richtig schön sanft gestalten und ihm einen psychedelischen Anstrich verleihen. Es wäre eine coole Idee, das Stück in eine Art psychedelisches Wiegenlied zu verwandeln. Etwa in dem Stil von ‘Planet Caravan’ [von Black Sabbath — Anm.d.A.]. Einfach mal was anderes. Den Song völlig neu interpretieren.“

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