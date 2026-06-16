Die neue Single von Tom Morello (Rage Against The Machine) ‘Adjourn It’ erschien am 29. Mai 2026 und enthält Gastbeiträge von Serj Tankian und Morellos Sohn Roman. Der Song behandelt Themen wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und ist von der Verfolgung von Einwanderern inspiriert.

Wir sprachen mit Tom Morello bei Rock am Ring 2026 – über Musik, Politik und sein kommendes Soloalbum:

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Interview: Katrin Riedl

Schnitt: Dominik Winter

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