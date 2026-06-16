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Tom Morello: „Kann Musik die Welt besser machen?“

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Tom Morello im Interview
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
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Tom Morello im Interview über Musik, Politik und sein kommendes Soloalbum.
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Die neue Single von Tom Morello (Rage Against The Machine) ‘Adjourn It’ erschien am 29. Mai 2026 und enthält Gastbeiträge von Serj Tankian und Morellos Sohn Roman. Der Song behandelt Themen wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und ist von der Verfolgung von Einwanderern inspiriert.

Wir sprachen mit Tom Morello bei Rock am Ring 2026 – über Musik, Politik und sein kommendes Soloalbum:

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Interview: Katrin Riedl
Schnitt: Dominik Winter


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Katrin Riedl schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

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