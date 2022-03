Tom Morello: Wer sich über unsere Politik aufregt, hat unsere Musik nicht verstanden

Laut Tom Morello sind Menschen, die sich über die politische Haltung von Rage Against The Machine aufregen „nicht intelligent genug, um zu verstehen, worum es in unserer Musik geht“. Das äußerte der Gitarrist kürzlich gegenüber METAL HAMMER UK.

Tom Morello und RATM: Laut und deutlich gegen White Supremacy

Während einer Social Media-Fragerunde für METAL HAMMER UK wurde Morello nach einer Einschätzung darüber gebeten, dass ihm Fans nahelegen, sich aus der Politik herauszuhalten, wenn er in den Sozialen Medien wütet. „Ich habe zahlreiche Gedanken dazu“, begann er. „Erstens macht man keine Ausnahme von der Meinungsfreiheit, sobald man eine Gitarre in die Hand nimmt. Dieses Recht bleibt einem erhalten. Zweitens: Leute, die sich auf Twitter oder Instagram über meine Politik aufregen, sollten wissen, dass sie nicht intelligent genug waren, um zu wissen, worum es in unserer Musik geht, die sie all die Jahre gehört haben. Ihr feiert die Musik zwar, aber wenn ihr Verfechter der weißen Vorherrschaft oder Proto-Faschisten seid, ist diese Musik nicht für, sondern gegen euch geschrieben.“