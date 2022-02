Diese Metaller solidarisieren sich mit der Ukraine

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine erschreckt Menschen auf der ganzen Welt. So ist es nur logisch, dass sich darunter auch viele Rock- und Metal-Musiker befinden. Diverse Künstler haben sich in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet und verurteilen den Krieg, den Putin angezettelt hat.

Whitesnake-Chef David Coverdale schrieb: „Ein herzzerreißender Morgen. Das sind so unbeschreibliche, unglaubliche Nachrichten, zu denen man aufwacht…“ Dagegen wird The Offspring-Gitarrist Noodles ziemlich deutlich in Bezug darauf, wer hier der Aggressor ist: „Ich war sowohl in der Ukraine als auch Russland. Die Menschen beider Länder sind herzlich und gastfreundlich. Der unehrenhafte Putin ist aber ein mörderischer und blutrünstiger Diktator, der sein eigenes Volk bestiehlt.“ Des Weiteren haben unter anderem David Draiman (Disturbed), Clémentine Delauney (Visions Of Atlantis), Michael Sweet (Stryper), Brad Wilk (Rage Against The Machine) und Nergal (Behemoth) die aktuellen Geschehnisse kommentiert (siehe unten).

A heartbreaking Good Morning…Such Indescribable, Unbelievable News To Wake Up To…UKRAINE…🙏💔🙏💔🙏💔🙏💔🙏💔🙏 pic.twitter.com/jMvbYb1Lue — David Coverdale (@davidcoverdale) February 24, 2022

Sending support and love to everyone in the Ukraine. ;( — ADAM LAMBERT (@adamlambert) February 24, 2022

I’ve been to both Ukraine & Russia. The people of both countries are warm & welcoming. Putin OTH is a murderous & bloodthirsty dictator who steals from his own people. #IStandWithUkraine — Gnudz (@TheGnudz) February 24, 2022

#Tuckyorose rooting for dictator Putin over the emerging democracy that is Ukraine tells you everything you need to know about #FoxNews & the American right wing today. They are pro-dictatorship. They have no shame, no bottom. #IStandWithUkraine https://t.co/heeNsgDg5t — Gnudz (@TheGnudz) February 24, 2022

Why do I hate Putin @TuckerCarlson ? Because he’s an anti LGBTQ+, war mongering/fear mongering, communist dictator, who always seizes any opportunity to further enrich and empower himself. The better question is who DONT YOU? https://t.co/aXmmVYrRbs — David Draiman (@davidmdraiman) February 23, 2022

I feel so much for the people of Ukraine 🥺🇺🇦…bombed from air, land and sea… all over the country…and I also feel for the people of Russia, who will suffer the economic consequences of their government’s acts… Where is this going to?! #UkraineRussia — Clémentine Delauney (@ClemDelauney) February 24, 2022

