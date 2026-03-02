Obwohl Wolfgang van Halen mit Mammoth sein inzwischen drittes Soloalbum THE END (2025) veröffentlichte und in diesem Zusammenhang auch den Namenszusatz „WVH“ aus dem Band-Namen gestrichen hat, wird er nach wie vor mit dem Schaffen seines Vaters Eddie van Halen sowie dessen Band Van Halen in Verbindung gebracht. Laut Wolfgang van Halen ist dies eine zwiespältige Angelegenheit. Aber vor allem eine, der er sich vermutlich niemals entziehen können wird, wie er im Interview mit Songfacts erklärte.

Ewige Vergangenheit

„Ich glaube, das wird immer wieder Thema sein. Für manche ist es also immer wieder neu, obwohl es für mich schon ewig existiert. Es ist eine schwierige Sache“, sagte van Halen. „Einerseits ist es wunderbar zu sehen, welchen Einfluss mein Vater auf die Musik im Allgemeinen und das Gitarrenspiel im Besonderen hatte. Andererseits ist es aber auch eine zweischneidige Angelegenheit, weil manche Leute mich einfach ignorieren und sich irgendwelche Dinge ausdenken.

Es ist also eine schwierige Sache, und an manchen Tagen ist es schwieriger als an anderen, aber meistens sind es einfach Dinge, mit denen man nicht vernünftig reden kann. Und deshalb habe ich, glaube ich, auf diesem dritten Mammoth-Album vor allem damit angefangen, mir darüber keine Gedanken mehr zu machen und einfach das zu tun, was mir Sinn gibt, was mich glücklich macht und was sich am erfüllendsten anfühlt.“

Vergangenen Oktober erklärte van Halen gegenüber Billboard, er würde lieber mit seinen eigenen Projekten scheitern, als das Erbe seines Vaters fortzuführen. „Ich bin stolz darauf, wie ich mich in diesem Geschäft verhalten habe“, sagte er damals. „Aber ich sitze nicht da und spiele Van Halen-Songs […]. Ich versuche, meinen eigenen Weg zu gehen. Ob mir das gelingt, ist Ansichtssache. Aber ich bin zumindest stolz darauf, dass ich nicht hier sitze und sage: ‚Hey, den einzigen Ort, wo man Van Halen ‘Panama’ spielen hören kann, ist hier.’“

