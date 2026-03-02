Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Wolfgang van Halen wird immer mit Eddie verbunden sein

Wolfgang Van Halen (Mammoth), 20. November 2024 in Detroit, Michigan
Wolfgang Van Halen (Mammoth), 20. November 2024 in Detroit, Michigan
Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.
von
Wolfgang van Halen ist davon überzeugt, dass die Leute ihn auf ewig mit dem Werk seines Vaters in Verbindung bringen werden.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Obwohl Wolfgang van Halen mit Mammoth sein inzwischen drittes Soloalbum THE END (2025) veröffentlichte und in diesem Zusammenhang auch den Namenszusatz „WVH“ aus dem Band-Namen gestrichen hat, wird er nach wie vor mit dem Schaffen seines Vaters Eddie van Halen sowie dessen Band Van Halen in Verbindung gebracht. Laut Wolfgang van Halen ist dies eine zwiespältige Angelegenheit. Aber vor allem eine, der er sich vermutlich niemals entziehen können wird, wie er im Interview mit Songfacts erklärte.

Ewige Vergangenheit

„Ich glaube, das wird immer wieder Thema sein. Für manche ist es also immer wieder neu, obwohl es für mich schon ewig existiert. Es ist eine schwierige Sache“, sagte van Halen. „Einerseits ist es wunderbar zu sehen, welchen Einfluss mein Vater auf die Musik im Allgemeinen und das Gitarrenspiel im Besonderen hatte. Andererseits ist es aber auch eine zweischneidige Angelegenheit, weil manche Leute mich einfach ignorieren und sich irgendwelche Dinge ausdenken.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Es ist also eine schwierige Sache, und an manchen Tagen ist es schwieriger als an anderen, aber meistens sind es einfach Dinge, mit denen man nicht vernünftig reden kann. Und deshalb habe ich, glaube ich, auf diesem dritten Mammoth-Album vor allem damit angefangen, mir darüber keine Gedanken mehr zu machen und einfach das zu tun, was mir Sinn gibt, was mich glücklich macht und was sich am erfüllendsten anfühlt.“

The End
The End
von BMG
Für € 16,49 bei Amazon kaufen

Vergangenen Oktober erklärte van Halen gegenüber Billboard, er würde lieber mit seinen eigenen Projekten scheitern, als das Erbe seines Vaters fortzuführen. „Ich bin stolz darauf, wie ich mich in diesem Geschäft verhalten habe“, sagte er damals. „Aber ich sitze nicht da und spiele Van Halen-Songs […]. Ich versuche, meinen eigenen Weg zu gehen. Ob mir das gelingt, ist Ansichtssache. Aber ich bin zumindest stolz darauf, dass ich nicht hier sitze und sage: ‚Hey, den einzigen Ort, wo man Van Halen ‘Panama’ spielen hören kann, ist hier.’“

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Eddie Van Halen Interview Mammoth Songfacts The End Van Halen Wolfgang Van Halen WVH
65 Jahre Vince Neil: Ein Leben zwischen Exzess und Ikonografie
Vince Neil
Vince Neil (Mötley Crüe) steht für puren Rock’n’Roll mit allem, was (leider) dazugehört. Ein Rückblick anlässlich seines 65. Geburtstags.
Vincent Neil Wharton, geboren am 8. Februar 1961 in Los Angeles, ist eine der schillerndsten - und widersprüchlichsten - Figuren des amerikanischen Glam Metal. Mit mexikanischen Wurzeln mütterlicherseits und indigenen Wurzeln väterlicherseits wuchs er in Südkalifornien auf, wo Sonne, Surfbretter und später Strip-Nächte seinen Lebensrhythmus bestimmten. Genau dort wurde er zu einem Gesicht der Glam Metal-Szene der Achtziger Jahre. Anlässlich seines 65. Geburtstags blicken wir zurück auf sein Leben, das zu Recht bereits mehrfach in verschiedenen Medien aufgearbeitet wurde: Zuletzt als Netflix-Dokumentation namens ‘The Dirt: Sie wollten Sex, Drugs & Rock’n’Roll’ (2019). Vom David Lee Roth-Fanboy zum Aushängeschild des Glam…
Weiterlesen
Zur Startseite