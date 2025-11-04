Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Wolfgang Van Halen schließt Koop mit Hagar & Anthony aus

Wolfgang Van Halen (Mammoth), 20. November 2024 in Detroit, Michigan
Wolfgang Van Halen (Mammoth), 20. November 2024 in Detroit, Michigan
Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.
von
Auch wenn Wolfgang Van Halen einst mit seinem Vater die "Spülbecken-Tour" plante, will sich der Musiker ganz auf Mammoth konzentrieren.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Aus der Nummer kommt Wolfgang Van Halen nicht raus: Als Sohn des legendären Gitarristen Eddie Van Halen wird der Musiker natürlich immer wieder auf die Band seines alten Herren angesprochen — wie jüngst, als er beim Thinking About Guitar-Podcast zu Gast war. Bei dieser Gelegenheit stellte der 34-Jährige jedoch unmissverständlich klar, dass er auf Retro-Projekte mit alten Recken wie Sammy Hagar und Michael Anthony keinen Bock hat.

Am Pläne schmieden

Zunächst ging es in dem Interview die Idee der sogenannten „Spülbecken-Tour“, die Van Halen einst umsetzen wollten. Dabei hätten sowohl Bassist Michael Anthony als auch die beiden Gesangsplatzhirsche Sammy Hagar und David Lee Roth wieder zur Band stoßen sollen. Wolfgang und sein Papa diskutierten sogar, ob sie Gary Cherone, der auf dem 1998er-Album VAN HALEN III sang, mit dazu holen sollen.

Wolfgang Van Halen erläuterte, warum es nicht zu jener Konzertreise kam: „Das war wegen der Gesundheit meines Vaters. Aber es war schon immer unsere Idee gewesen. Papa und mir ist diese Idee — die ‚Spülbecken-Tour’ — eingefallen, als wir 2019 im Krankenhaus waren. Dabei arbeiteten wir einfach immer mit der Annahme, dass sich die Dinge verbessern würden — was sie nicht taten.“

Van Halen 1979 Tour Männer T-Shirt rot XL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
Van Halen 1979 Tour Männer T-Shirt rot XL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands Für € 24,46 bei Amazon kaufen

Alsdann hakte der Moderator nach, ob irgendwelche Chancen darauf bestehen, dass Wolfgang Van Halen eines Tages einen Longplayer mit Sammy Hagar und Michael Anthony aufnimmt. „Niemals“, lautete die klipp und klare Antwort des Rockers. „Das ist nicht vorherbestimmt für mich. Ich bin sehr glücklich mit meiner Band Mammoth. Für Van Halen und deren Geschichte habe ich nichts außer Wertschätzung übrig. Doch was Mammoth angeht, ist es alles, was ich machen will.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Das Gerücht über die „Spülbecken-Tour“ kam Anfang 2019 auf. Es wäre das erste Mal seit 1984 gewesen, dass Eddie Van Halen, Michael Anthony, David Lee Roth und Alex Van Halen gemeinsam auf einer Bühne gestanden hätten. Anthony und die Hard Rock-Gruppe standen Ende der Neunziger und in den Nuller Jahren auf keinem gutem Fuß. Der Tieftöner verkaufte einst sogar seine Rechte am Band-Namen und -Logo, nur um bei der Konzertreise im Jahr 2004 mit Hagar am Mikro teilzunehmen. Bei der Reunion von 2007 blieb er außen vor, an seiner statt bediente Wolfgang den Bass. Eddie starb im Oktober 2020 an Komplikationen in Zusammenhang mit seiner Krebserkrankung.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

David Lee Roth Kooperation Mammoth Michael Anthony Sammy Hagar Van Halen Wolfgang Van Halen
Aerosmith: 40 Jahre DONE WITH MIRRORS
Genau 40 Jahre ist es nun her, dass Aerosmith DONE WITH MIRRORS veröffentlichten. Heute reisen wir vier Jahrzehnte in die Vergangenheit.
Mit DONE WITH MIRRORS veröffentlichten Aerosmith 1985 ihr achtes Studioalbum — und gleichzeitig das erste nach der Rückkehr der beiden Gitarristen Joe Perry und Brad Whitford. Perry hatte die Band bereits 1979 verlassen, Whitford folgte ihm zwei Jahre später. Ihre Rückkehr wurde von Fans und Musikpresse als Auftakt eines großen Comebacks gefeiert. Doch der erhoffte kommerzielle Erfolg blieb aus: Das Album erreichte lediglich Platz 36 der Billboard 200. Anlässlich seines 40. Jubiläums tauchen wir tiefer in die Entstehungsgeschichte des Werks ein. Studio mit Überraschungen Die Aufnahmen fanden in einem der Band unbekannten Studio in Berkeley statt, weit entfernt von den…
Weiterlesen
Zur Startseite