Für Sammy Hagar war sein Engagement bei Van Halen der Höhepunkt seiner Karriere. Daher wehrte der „Red Rocker“ im Interview beim US-Radiosender WRIF die Frage danach, ob er irgendetwas an seiner Zeit in der Band bereut, direkt ab: „Auf keinen Fall! Da gibt es gar nichts zu bereuen. Ich bedaure, dass wir auseinandergegangen sind. Gerne hätte ich gesehen, was wir noch hätten anstellen können. Liebend gerne hätte ich noch ein oder zwei weitere Alben mit Eddie geschrieben.“

Offen für neues

Anschließend führt Sammy Hagar aus, was er daran für besonders spannend hält. „Eddie und ich haben ein paar großartige Lieder zusammen komponiert. Und ich glaube, das Beste wäre noch gekommen oder hätte noch kommen können. Denn Eddie hat wirklich die Fühler nach anderen Instrumenten ausgestreckt. Das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, bevor er gestorben ist, fragte ich ihn, was er gerade spielt. Er meinte: ‚Zuletzt habe ich viel Cello gespielt.‘ Ich sagte nur: ‚Cello? Heilige Scheiße! Spiel mir was vor! Ich bin bereit, einen Song mit dir am Cello zu schreiben.‘ Als Künstler waren Eddie und ich wirklich dazu in der Lage, viele Sache zu machen, die er vor meiner Zeit bei Van Halen nicht machen konnte, weil der andere [David Lee Roth, Hagars Vorgänger — Anm.d.A.] keine Keyboards wollte.“

Alsdann erzählt Sammy Hagar, wie Eddie ihm nach seinem Einstieg ein paar klavierbasierte Songs präsentierte. „Er wollte sich echt weiterentwickeln als Musiker. Das wäre sein Traum gewesen. Und der wurde immer von den Plattenfirmen und Leuten um ihn herum unterdrückt. Wir hätten aus dem innerhalb eines Jahres ausbrechen und anfangen können, wirklich verrückte Sachen zu machen. Jetzt sagen all die eingefleischten Van Halen-Fans: ‚Nein, ihr hättet es ruiniert! Wir wollen ‘Poundcake’!‘ Alles gut. Das ist das Einzige, was ich bedauere. Ich bereue nichts daran, in der Band gewesen zu sein.

Es ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich werde nie wieder diesen Gipfel in meiner musikalischen Karriere erreichen. Und ich versuche es auch gar nicht. Warum sollte ich? Ich kann es nicht. Diese Zeiten sind vorbei, und ich bin stolz, dass ich dabei gewesen bin.“ Sammy Hagar war von 1985 bis 1996 sowie erneut von 2003 bis 2005 bei Van Halen und wirkte auf den Studioalben 5150 (1986), OU812 (1988), FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE (1991) sowie BALANCE (1995) mit.

