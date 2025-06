Die Anhängerschaft von Testament muss sich noch eine Weile gedulden, bis der Nachfolger von TITANS OF CREATION (2020) erscheint. Immerhin sind Chuck Billy und seine Truppe in Live-Dingen viel beschäftigt. Gerade erst haben die Thrasher einige Termine in Nordamerika absolviert. Als Nächstes geht es nach Australien, gefolgt von einer Tournee durch Lateinamerika. Anschließend zieht es Testament für die „Thrash Of The Titans“-Tournee nach Europa.

Nur Hörensagen

Im Interview mit Scars And Guitars ging es neben der Australien-Tour auch um die neue Platte. Im Gespräch mit Journalist Andrew McKaysmith erklärte Testament-Gitarrist Eric Peterson, in welche Richtung das Album geht. Laut Peterson gibt es Einflüsse aus Black Metal, NWOBHM und eine „richtig gute Ballade“, aber im Grunde sei es durch und durch Testament. Bezugnehmend auf die erwähnte Ballade hakte McKaysmith nach, ob tatsächlich Nightwish-Sängerin Floor Jansen zu hören sein wird.

„Nein, das wird nicht passieren“, dementiert der Gitarrist, der Testament 1983 (damals noch Legacy) mitbegründete. „Es war etwas, worüber diskutiert wurde. Ich glaube, es ist rausgekommen, bevor man sich einig war. Und ich glaube, sie war etwas verärgert – nach allem, was man mir erzählt hat. Ich weiß nicht. Für mich ist das alles nur Hörensagen. Aber ich denke, es war zu viel.“ Bekannt wurde die vermeintliche Kollaboration mit Jansen im Oktober 2024. Peterson zufolge habe zu diesem Zeitpunkt jedoch rein gar nichts festgestanden, und die Absage sei schließlich von Floor Jansen gekommen.

„Dieser Song wäre perfekt für sie gewesen“, gesteht Peterson etwas enttäuscht. Als es hieß „Lass uns jemand anderen finden“, entgegnete der Gitarrist: „Wenn es jemand macht, dann sie.“ Er merkte jedoch auch an: „Chuck klingt allein großartig. Es ist eine Ballade. Sie ist wirklich gut. Es braucht eigentlich keinen anderen Sänger, aber mit Floor wäre es cool gewesen.“ Immerhin bewundert er die Sängerin seit dem Wacken-Auftritt 2013. „Ich habe mir die Show angesehen, und sie hat mit diesen Songs einfach alles gegeben. Da stellen sich einem die Haare auf dem Arm zu Berge – einfach ‘Wow’!“

