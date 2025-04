Im Herbst setzt es eine geballte Ladung Thrash Metal auf die Ohren geneigter Konzertgänger. So haben sich die US-amerikanischen Bay Area-Ikonen Testament für Oktober dieses Jahres angekündigt. Doch damit nicht genug: Alex Skolnick und Co. bringen im Rahmen dieser „Thrash Of The Titans“-Konzertreise noch drei weitere Bands mit. Ebenfalls für steife Nacken sorgen Obituary aus Florida, Destruction aus dem Schwabenländle sowie Goatwhore aus New Orleans.

„Wir freuen uns total, unsere ‚Thrash Of The Titans‘ ankündigen zu können!“, lässt Testament-Gitarrist Eric Peterson in diesem Zuge verlauten. „Wir kommen diesen Oktober mit unseren Co-Headlinern Obituary und den Special Guests Destruction und Goatwhore nach Europa. Dabei werden wir eine Setlist mit besonderen Deep Cuts zusammen mit Klassikern und natürlich ein paar neuen Songs haben. Obituary werden ebenfalls ein besonderes Set spielen, wobei sie Material von ihrem CAUSE OF DEATH-Album zum Besten geben. Und Destruction werden ein neues Album draußen haben. Wir freuen uns, euch alle wiederzusehen. Lang lebe Thrash! Lang lebe Metal!“

Testament + Obituary + Destruction + Goatwhore

05.10. Hannover, Capitol

07.10. UK-Bristol, Beacon

08.10. UK-Birmingham, O2 Academy

09.10. IE-Dublin, Olympia Theatre

10.10. UK-Manchester, Manchester Academy

11.10. UK-London, O2 Forum Kentish Town

12.10. BE-Antwerpen, Trix

13.10. Stuttgart, LKA Longhorn

14.10. Hamburg, Große Freiheit 36

16.10. CH-Pratteln, Z7 Konzertfabrik

17.10. Wiesbaden, Schlachthof

18.10. IT-Mailand, Live Club

19.10. Saarbrücken, Garage

21.10. SI-Ljubljana, Media Center

22.10. A-Wien, Arena

23.10. PL-Warschau, A2

24.10. München, TonHalle

25.10. Oberhausen, Turbinenhalle

26.10. NL-Utrecht, Tivoli Vredenburg

