Der einstige Slipknot-Trommler Joey Jordison hat bekanntlich nicht nur mit Slipknot Musik gemacht. Nach seinem Rauswurf bei den Maskenmetallern im Jahr 2013 veröffentlichte der 2021 verstorbene Schlagzeuger einen Longplayer mit Scar The Martyr. Nach der Auflösung jener Band gründete der Musiker eine neue Formation namens Vimic, mit der er auch ein Album mit dem Titel OPEN YOUR OMEN aufnahm, das jedoch nie veröffentlicht wurde. Nun plant seine Familie, die Scheibe kommenden Herbst auf die Märkte dieser Welt zu bringen.

Nicht kleckern, klotzen!

Hierfür haben seine Angehörigen nun eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um die nötigen finanziellen Mittel für solch eine Veröffentlichung im September 2025 zusammenzubekommen. „Nachdem wir Jahre daran gearbeitet haben, uns die Rechte an der Musik zu sichern, veröffentlicht die Jordison-Familie OPEN YOUR EYES auf unabhängigem Weg, um die Platte in die Hände der Fans zu kriegen, die jahrelang danach gefragt haben“, schreiben die Verwandten von Joey Jordison. „Joey wollte nichts kleines machen. Daher wollen wir dieses Album so rausbringen, wie er es gewollt hätte.

Sprich: Mit den Designs für die CD, die Doppel-LP und das Merchandise, an dessen Gestaltung er aktiv beteiligt war. Und mit der Unterstützung seiner Fans, um eben den größtmöglichen Aufruhr bei der Veröffentlichung zu machen. Deswegen haben wir persönliche Gegenstände von Joey gesammelt, um dabei zu helfen, das benötigte Geld aufzubringen, um das physische Produkt herzustellen und zu vertreiben, das Album zu vermarkten und einen Abend zu veranstalten, bei dem sich Vimic für einen Auftritt wiedervereinen, um Joeys Vermächtnis zu ehren.“

SLIPKNOT-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Noch ist die Kampagne nicht live geschaltet, das soll jedoch in Kürze passieren. Zwischen Mai 2016 und Oktober 2017 hat Joey Jordison mit Vimic bereits die vier Singles ‘Simple Skeletons’, ‘She Sees Everything’, ‘My Fate’ sowie ‘Fail Me (My Temple)’ rausgebracht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.