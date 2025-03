Linkin Park hatten zuletzt ein neues Lied angekündigt — nun haben die Nu-Metaller den Song veröffentlicht. Das Video zu ‘Up Fro The Bottom’ gibt es unten zu sehen. Das Stück ist die erste neue Musik aus dem Hause von Mike Shinoda und Co. seit dem Release ihres Comeback-Albums FROM ZERO vergangenen November.

Berechtigte Superlative?

DJ Joe Hahn führt beim zugehörigen Clip nicht nur erneut Regie, sondern bezeichnete den Track in einem Interview mit dem Branchenmagazin Billboard als „den besten Song, den wir jemals gemacht haben“. Mastermind Mike Shinoda ging zumindest so weit zu sagen, dass es sich beim Musikvide um „eines der besten Videos“ handelt, „das wir jemals hatten“. Zusammen mit Frontfrau Emily Armstrong hatte Shinoda vor etwas weniger als zwei Wochen die Komposition in einem kurzen Clip angeteasert. Des Weiteren wird ‘Up Fro The Bottom’ auf der Deluxe Edition von FROM ZERO enthalten sein, welche am 16. Mai 2025 via Warner erscheint.

Doch damit nicht genug: Linkin Park haben sich erneut mit Fortnite zusammengetan. So gibt es ab sofort drei Lieder der Band bei der Rhythmus-Game-Variante ‘Fortnite Festival’ zu spielen. Dazu gekommen ist zum einen der Klassiker ‘Faint’ von METEORA, dem zweiten Studiowerk der Gruppe aus dem Jahr 2003. Zum anderen setzt es mit ‘The Emptiness Machine’ die Comebacksingle der Formation. Darüber hinaus hat das Sextett auch seinen brandneuen Song ‘Up Fro The Bottom’ zur Verfügung gestellt.

LINKIN PARK-SHIR BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.