Linkin Park rocken angeblich das Champions League-Finale

Linkin Park am 22. September 2024 in der Hamburger Barclays Arena

Diesen Sommer geben sich Linkin Park fünf Mal in vier deutschen Stadien die Live-Ehre. Ab Mitte Juni geht es in Hannover, Berlin, Düsseldorf und zweimal in Frankfurt am Main zur Sache. Nun scheint ein weiterer Auftrittstermin für Mike Shinoda und Co. dazugekommen zu sein. Denn wie die britische Zeitung The Sun berichtet, soll die UEFA das Sextett für das Finale der aktuellen Champions League-Saison gebucht haben.

Gut informierte Quelle

Das Endspiel der Königsklasse im europäischen Club-Fußball steigt am 31. Mai in München. Redakteurin Ellie Henman schreibt hierzu: „Ich habe erfahren, dass die US-Rocker für die Halbzeit-Show beim Champions League-Finale gebucht wurden — als Teil ihrer riesigen Welttournee, die Ende dieses Monats beginnt [in Mexiko Stadt — Anm.d.R.]. Das Spiel findet am 31. Mai in Deutschland in der Allianz Arena von München statt. Und die Band wird eine Show auf die Beine stellen, an die man sich erinnern wird.“

Doch damit nicht genug: Anschließend zitiert Heman ihre Quelle. „Ein gut aufgestellter Insider hat mir gesagt: ‚Linkin Park haben den Deal abgeschlossen. Und sie werden bei der Champions League-Halbzeit-Show spielen. Es ist ein wirklich aufregender Gig für sie. Und sie werden ein paar ihrer größten Hits wie ‘One Step Closer’, ‘Papercut’ sowie auch neue Songs zum Besten geben. Letztes Jahr ist Lenny Kravitz aufgetreten, also treten sie in ziemlich große Fußstapfen. Es wird ein außerordentlich gutes Jahr für die Band werden. Und für diese Halbzeit-Show gebucht zu werden, ist das Sahnehäubchen darauf.“

Des Weiteren erinnert Ellie Henman daran, dass sie im Februar 2024 bereits offenlegen konnte, dass Lenny Kravitz beim letztjährigen Champions League-Finale als musikalischer Act mit von der Partie ist. Dies sei drei Monate vor der offiziellen Bekanntgabe gewesen. „Daher würde ich damit rechnen, dass die offizielle Bestätigung der Beteiligung von Linkin Park noch für eine Weile nicht öffentlich gemacht wird.“

