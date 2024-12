Emily Armstrong zeigt neues Linkin Park-Tattoo

Emily Armstrong mit Linkin Park am 22. September 2024 in der Hamburger Barclays Arena

Emily Armstrong hat sich den linken Oberarm verschönern lassen — mit Tinte unter der Haut. Die Sängerin hat sich ein Linkin Park-Tattoo stechen lassen. Dies hat die 38-Jährige kürzlich in einer Instagram-Story geteilt — ein Foto davon gibt es unten. Wie auf dem Bild zu sehen, hat sich die US-Amerikanerin den Titel des Songs ‘In The End’ für die Tätowierung ausgesucht.

Beliebte Nummer

Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass „The End“ bereits auf ihrem linken Oberarm in dunkelblauer Farbe in der Nähe des Bizeps tätowiert war. Genau genommen ist die Ergänzung des Worts „In“ (in eher schwarzer Farbe) also lediglich die Vervollständigung. „In“ und „End“ prangen in Großbuchstaben auf ihrer Haut, während „The“ in einer verschnörkselten Schriftart grüßt. ‘In The End’ kann man getrost als das bekannteste und beliebteste Linkin Park-Lied bezeichnen. Beim Streaming-Riesen Spotify kommt das Stück auf sage und schreibe 2,3 Milliarden Abrufe.

Und bei YouTube nähert sich der Track langsam, aber sicher der Zwei-Milliarden-Marke. Die Live-Statistiken (einzusehen bei setlist.fm) untermauern den Stellenwert der Komposition ebenfalls: So gibt es angesichts 754 Darbietungen keinen Song, den die Band öfter bei Konzerten gespielt hat. Der zweitplatzierte Track, ‘One Step Closer’, folgt jedoch mit 751 Aufführungen nur knapp dahinter. Des Weiteren stellt die vierte Auskopplung aus HYBRID THEORY, dem Debütalbum der Gruppe, die erfolgreichste Single der Formation dar — erst im Februar 2024 erhielt ‘In The End’ von der Recording Industry Association of America (RIAA) eine Diamant-Auszeichnung für zehn Millionen verkaufte Einheiten.

