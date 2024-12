Tattoos: Das sind die beliebtesten Bands

Tattoos sind heutzutage nicht mehr nur eine Szeneerscheinung, aber natürlich immer noch sehr beliebt in der Rock- und Metal-Welt. Manche Fans bringen mit einer Tätowierung ihre Liebe für eine Band zum Ausdruck. Insofern verwundert es nicht, dass der schweizerische Anbieter LLTattoo eine Studie durchgeführt hat, um herauszufinden, welche Musikgruppen am beliebtesten sind, wenn es um Farbe unter der Haut geht.

Hierbei untersuchten LLTattoo die Suchanfragedaten des Google Keyword Planner, um die Menge der Suchanfragen zu ermitteln, bei denen es um Tattoos und Bands geht. In der Top Ten sind viele namhafte Rock- und Metal-Formationen gelandet — auf Platz eins rangiert jedoch eine Classic Rock-Gruppe. So sicherten sich Pink Floyd den Thron in dieser Wertung mit durchschnittlich 13.000 Suchen pro Monat. Direkt dahinter folgen Guns N’ Roses mit immerhin noch 10.675 monatlichen Suchen. Anschließend kann Till Lindemann den Bizeps flexen, denn Rammstein wurden Dritter — mit 10.558 Recherchen.

Zum Teil überraschend

Von den weiteren Plätzen grüßen Metallica (9367 durchschnittliche monatliche Suchanfragen), Nirvana (9150 durchschnittliche monatliche Suchanfragen), Linkin Park (8425 durchschnittliche monatliche Suchanfragen) sowie Slipknot (7900 durchschnittliche monatliche Suchanfragen).

Auf den hinteren Rängen in der Top Ten, was Google-Suchen bezüglich Tattoos und Band angeht, folgen Twenty One Pilots (7775), Iron Maiden (7125) und Tool (6200).

Empfehlung der Redaktion Randy Engelhard: „Mit einem Tattoo kannst du Seelen retten.“ Hardcore , Punk Star-Tätowierer Randy Engelhard spricht mit uns über seine Kunst, bewegende Momente und No-Gos – und über die erste Ausgabe der wohl schmerzhaftesten Kreuzfahrt der Welt. Mentor Dedaj von LLTattoo kommentiert: „Es ist sehr interessant zu sehen, welche Rock-Bands die meisten Tattoos auf der Welt inspirieren. Da ich Leute in unserem Studio Motive tätowiert habe, die von manchen dieser Künstler inspiriert sind, sind manche der Ergebnisse nicht überraschend. Jedoch gibt es ein paar interessante Bands in den Top Ten, genauso wie ein paar, die es überraschenderweise nicht in die Liste geschafft haben.“

Rang Band Durchschnittliche monatliche Suchanfragen weltweit 1 Pink Floyd 13.000 2 Guns N’ Roses 10.675 3 Rammstein 10.558 4 Metallica 9367 5 Nirvana 9150 6 Linkin Park 8425 7 Slipknot 7900 8 Twenty One Pilots 7775 9 Iron Maiden 7125 10 Tool 6200

