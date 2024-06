Randy Engelhard über die Jungfernfahrt der Wildcat Tattoo Cruise

Die Wildcat Tattoo Cruise ist zum ersten Mal in See gestochen. Star-Tätowierer Randy Engelhard sieht die Premiere als großen Erfolg an. Im Video-Interview mit METAL HAMMER spricht er mit uns über die gesammelten Impressionen auf hoher See. Von Rentnerinnen, die in bunter Garderobe mit Sektglas im Moshpit mitschunkeln über den Abbau von Vorurteilen und Steigerung der Akzeptanz der gesamten Szene zählt der 46-Jährige einige seiner Highlights auf.

Empfehlung der Redaktion 1. Wildcat Tattoo Cruise: Gelungene Premiere der etwas anderen Kreuzfahrt Heavy Metal Körperkunst und Konzerte auf See: METAL HAMMER war an Bord der 1. Wildcat Tattoo Cruise mit Szenegrößen auf der Convention, dazu Knorkator und viel Hardcore auf der Bühne. Außerdem spricht der Weltenbummler über seine jahrelangen Erfahrungen im Zusammenhang mit Tattoos. Die therapeutische Wirkung die diese entfachen können, welche Motive er ablehnt oder wie er seiner eigenen Mutter Farbe unter die Haut gestochen hat.

Der Mann mit den Farben

Ursprünglich kommt Randy Engelhard aus Zwickau, wo er bis heute sein renommiertes Heaven of Colours Studio betreibt. Nach seiner Ausbildung zum Fliesenleger konzentrierte er sich auf seine künstlerische Leidenschaft und begann mit dem Tätowieren. Durch seine Porträtarbeit wurde er bereits auf viele internationale Tattoo-Conventions eingeladen und hat weltweit Motive gestochen. Hierzulande erlangte der Malerei-Fan besonders durch die Sendung ‘Horror Tattoos’ Bekanntheit.

Neben Tattoos gab es auf der Kreuzfahrt natürlich ordentlich Musik auf die Ohren. Bands wie Sick Of It All, Stick To Your Guns oder auch The Boss Hoss haben den Fans des farbigen Körperschmucks fünf Tage lang eingeheizt. Trotz Tattoos und Musik als großer Mittelpunkt der Reise wurde ein breites Rahmenprogramm angeboten, welches diese Convention auf See zum Erfolg gemacht hat.

