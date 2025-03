auch interessant

Inspiration kommt manchmal von den merkwürdigsten Orten. Anscheinend war das auch der Fall bei Decapitated, als die Band 2002 ihr Album NIHLITY schrieb. Denn laut ihrem Gitarristen Wacław „Vogg“ Kiełtyka ließen sich die Polen bei ihrem Song ‘Spheres Of Madness’ neben den Niederländern in Gorefest auch von Limp Bizkit inspirieren.

Inspiration und Erinnerung

Vor allem bei seinem Divebomb-Riff in ‘Spheres Of Madness’ ließ sich Vogg von Limp Bizkit-Gitarrist Wes Borland inspirieren. Dies offenbarte Vogg in einem Interview mit dem Garza Podcast. „Du wirst nie erraten, woher ich die Inspiration dafür hatte. Ich sollte es wahrscheinlich nicht verraten, aber was soll’s. Ich hatte einen Freund, der viel Limp Bizkit hörte.“ Insbesondere Borlands Verwendung der Whammy-Bar sei Vogg im Gedächtnis geblieben.

Empfehlung der Redaktion Decapitated: Ewige Optimisten Death Metal Dem Fluch über der Band die Stirn bietend, kehren Decapitated mit ihrem neuen Album CANCER CULTURE zurück. Wir sprachen mit Bandboss Wacław „Vogg“ Kiełtyka. „Ich bin nicht von Limp Bizkit inspiriert, aber [Wes Borland] benutzt die Whammy Bar in einigen seiner Songs und es klingt einfach so kraftvoll. Das ist ein cooler Trick. Es ist ganz einfach.“ Vogg sprach auch über das Musikvideo zu ‘Spheres Of Madness’ und wie wichtig es für die Band damals in Polen war. „Ich erinnere mich, dass wir das Album an das Label schickten, damit sie es sich anhören konnten, und die erste Antwort war ,Dieser Song, ‚Spheres Of Madness‘. Den werden wir promoten.‘ Wir drehten ein Video für [den Song] in den Vereinigten Staaten während unserer ersten US-Tour 2002. Wir haben es in einem Studio in Kalifornien gefilmt und es wurde es auf MTV gezeigt. Ich erinnere mich, dass einige der polnischen Zeitungen schrieben: ,Unsere Jungs sind auf MTV‘. Es gab einen Artikel darüber. Das war schon was. Damals, als MTV noch Musikvideos sendete.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.