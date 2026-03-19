KEEPER OF THE SEVEN KEYS verschaffte Helloween 1987 ihren Durchbruch. Der darauf folgende zweite Teil KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 2 schloss an die Erfolge seines Vorgängers an. 2005 schloss die Band die Reihe mit KEEPER OF THE SEVEN KEYS – THE LEGACY ab – oder doch nicht?

Genug Schlüssel

Im Interview mit Metal Remains überlegt Sänger Andi Deris, ob ein weiterer Teil möglich wäre. Auf die Frage, ob es noch Schlüssel für den Hüter zu behüten gäbe, antwortet er: „Es sind definitiv noch ein paar Schlüssel übrig, aber man muss in Betracht ziehen, dass KEEPER OF THE SEVEN KEYS sehr von der politischen Situation abhängt.

Wenn ich jetzt ein Lied oder ein Album schreiben würde, würde ich mich definitiv vom Politischen inspirieren lassen. Es passiert aktuell so viel Scheiße, also wäre es wohl der richtige Zeitpunkt dafür. Leider – oder glücklicherweise –haben wir gerade erst ein neues Album veröffentlicht“, sinniert der Frontmann.

Politisches Album

Er führt weiter aus: „KEEPER OF THE SEVEN KEYS – THE LEGACY war tatsächlich vom Irak-Krieg inspiriert. Das ist ein politisches Album. Und der König aus ‘The King For A 1000 Years’ ist der Anführer, um den es auch politisch geht. Natürlich hört man bei uns nie bestimmte Worte oder Namen, aber das ist alles in der „Keeper“-Welt.

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Wenn man sich die Lyrics durchliest, ist es offensichtlich, worum es in dem Lied geht, ohne bestimmte Personen beim Namen zu nennen. Das war für uns damals sehr wichtig. Wir haben den Luxus, dass wir alles, was im echten Leben passiert, in eine Fantasiewelt packen können, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Man muss es nicht aussprechen, aber es ist trotzdem da. Jeder, der es liest, weiß Bescheid“, erklärt Deris. Abschließend kommentiert er: „Es stimmt. Es wäre wirklich eine gute Zeit für den vierten Teil.“

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