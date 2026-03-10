Es gibt immer wieder Stimmen, die finden, dass Politik nichts in der Musik verloren hat. Für Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe ist beides jedoch untrennbar miteinander verbunden. Mehr noch – seiner Ansicht nach ist es eine Frage von Verantwortung und Moral, seine Meinung kundzutun.

Recht und Unrecht

Im Interview mit Kerrang! wurde Blythe kürzlich gefragt, wie er auf jene reagiert, die sagen, dass sich Musiker oder Entertainer aus politischen Dingen heraushalten sollten. „Diesen Leuten sage ich: ,Verpisst euch!‘“, antwortet der Musiker direkt wie eh und je. „Ich bin kein tanzender Affe, der nur zu eurer Unterhaltung da ist. Wenn ihr auch nur einen Funken Moral besitzt, ist es unverantwortlich, euer Recht auf freie Meinungsäußerung zu verweigern.“ Er hege jedoch durchaus Hoffnung, dass sich die Dinge in nicht allzu ferner Zukunft bessern würden.

„Ich habe eine apokalyptische Ader. Das gebe ich zu, und viele unserer Texte spiegeln das wider“, erklärt er weiter. „Ich muss mich im Zaum halten. Ich muss anerkennen, dass diese Möglichkeit besteht, aber ich muss sie nicht verherrlichen. Es ist in Ordnung, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und sich Sorgen zu machen, aber man muss sein Bestes tun, um etwas zu verändern. Jeder Bürger in einer funktionierenden Demokratie hat das Recht, zu wählen, und darf nicht apathisch werden.“

Randy Blythe selbst hat viele Probleme mit dem amerikanischen System und findet, dass einiges abgeschafft und geändert werden sollte. „Aber das ist das einzige System, das wir momentan haben“, lenkt er ein. „Und wenn ich mich nicht engagiere und mein Bestes tue, um positive Veränderungen herbeizuführen, dann gebe ich meine Verantwortung ab und überlasse das wenige Maß an Kontrolle, das ich habe – meine Handlungsfähigkeit – jemand anderem.“ Generell deprimiert Blythe die „fatalistische, defätistische Haltung“ vieler Menschen. Deshalb meint er: „Wenn man nichts tut, ändert sich auch nichts.“

