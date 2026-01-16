Seit Monaten warten Fans gespannt darauf, nun ist es so weit: Lamb Of God veröffentlichen am 13. März ihr elftes Studiowerk. INTO OBLIVION folgt auf OMENS (2022) und markiert nach zwanzig Jahren die Rückkehr zu Epic Records. Zuletzt hatten Randy Blythe und Co. ein Engagement mit Nuclear Blast. Mit der Albumankündigung gibt es auch gleich die neue, gleichnamige Single ‘Into Oblivion’ auf die Ohren. Außerdem kann die Platte bereits in verschiedenen Ausführungen vorbestellt werden.

Kreative Befreiung

Für Gitarrist Mark Morton geht es auf dem Album vor allem darum, „kreativen Freiraum zu haben und nicht das Gefühl zu haben, irgendeinem Trend oder irgendwelchen Erwartungen folgen zu müssen. Es ist ein befreiendes Gefühl, sich nicht länger von jeglichen Vorgaben leiten zu lassen, sondern einfach Musik zu machen, die wir cool finden. Genau da hat alles angefangen.“

Randy Blythe äußert sich direkter zum Titel und den Themen der Scheibe. „Genau da steuern wir hin“, sagt der Sänger über INTO OBLIVION (zu Deutsch: Ins Vergessen). „Im Allgemeinen geht es auf dem Album um den fortschreitenden und rasanten Zerfall des Gesellschaftsvertrags, insbesondere hier in Amerika. Heute sind Dinge akzeptabel, die die Menschen vor zwanzig Jahren entsetzt hätten.“

Mit dem Titellied und den vorab veröffentlichten Nummern ‘Sepsis’ und ‘Parasocial Christ’ gibt es schon einen guten Vorgeschmack, was vom restlichen Album zu erwarten ist. Brachiale, ungezügelte und zugleich überlegte wie selbstbewusste Musik, die nichts von der Lamb Of God-DNS eingebüßt hat. Insgesamt dürfen sich Fans auf zehn Songs freuen, die wie folgt heißen.

INTO OBLIBION-Tracklist

Into Oblivion Parasocial Christ Sepsis The Killing Floor El Vacío St. Catherine’s Wheel Blunt Force Blues Bully A Thousand Years Devise/Destroy

Lamb Of God live

Nach einer massiven US-Tour kommen Lamb Of God mit neuem und alten Material im Sommer nach Europa. Nebst einigen Festival-Auftritten hat die Band auch vereinzelte Headlinershows geplant – eine davon in Deutschland. Österreich und die Schweiz gehen leider leer aus. Hier die vier Termine:

01.08. Wacken, Wacken Open Air

03.08. Leipzig, Haus Auensee

13.08. Sulingen, Reload Festival

14.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

