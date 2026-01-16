Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Lamb Of God kündigen offiziell neues Album an

Lamb Of God, Randy Blythe 2025
Randy Blythe mit Lamb of God @ Café Iguana, am 6. November 2025 in Monterrey, Mexico.
Foto: Getty Images, Medios y Media. All rights reserved.
von
Nachdem Lamb Of God vergangenes Jahr bereits zwei Singles veröffentlicht hatten, folgt in Bälde das neue Studioalbum.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Seit Monaten warten Fans gespannt darauf, nun ist es so weit:  Lamb Of God veröffentlichen am 13. März ihr elftes Studiowerk. INTO OBLIVION folgt auf OMENS (2022) und markiert nach zwanzig Jahren die Rückkehr zu Epic Records. Zuletzt hatten Randy Blythe und Co. ein Engagement mit Nuclear Blast. Mit der Albumankündigung gibt es auch gleich die neue, gleichnamige Single ‘Into Oblivion’ auf die Ohren. Außerdem kann die Platte bereits in verschiedenen Ausführungen vorbestellt werden.

Into Oblivion - Vinyl
Into Oblivion - Vinyl
von Lamb Of God
Für € 26,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Kreative Befreiung

Für Gitarrist Mark Morton geht es auf dem Album vor allem darum, „kreativen Freiraum zu haben und nicht das Gefühl zu haben, irgendeinem Trend oder irgendwelchen Erwartungen folgen zu müssen. Es ist ein befreiendes Gefühl, sich nicht länger von jeglichen Vorgaben leiten zu lassen, sondern einfach Musik zu machen, die wir cool finden. Genau da hat alles angefangen.“

Randy Blythe äußert sich direkter zum Titel und den Themen der Scheibe. „Genau da steuern wir hin“, sagt der Sänger über INTO OBLIVION (zu Deutsch: Ins Vergessen). „Im Allgemeinen geht es auf dem Album um den fortschreitenden und rasanten Zerfall des Gesellschaftsvertrags, insbesondere hier in Amerika. Heute sind Dinge akzeptabel, die die Menschen vor zwanzig Jahren entsetzt hätten.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Mit dem Titellied und den vorab veröffentlichten Nummern ‘Sepsis’ und ‘Parasocial Christ’ gibt es schon einen guten Vorgeschmack, was vom restlichen Album zu erwarten ist. Brachiale, ungezügelte und zugleich überlegte wie selbstbewusste Musik, die nichts von der Lamb Of God-DNS eingebüßt hat. Insgesamt dürfen sich Fans auf zehn Songs freuen, die wie folgt heißen.

INTO OBLIBION-Tracklist

  1. Into Oblivion
  2. Parasocial Christ
  3. Sepsis
  4. The Killing Floor
  5. El Vacío
  6. St. Catherine’s Wheel
  7. Blunt Force Blues
  8. Bully
  9. A Thousand Years
  10. Devise/Destroy

Lamb Of God live

Nach einer massiven US-Tour kommen Lamb Of God mit neuem und alten Material im Sommer nach Europa. Nebst einigen Festival-Auftritten hat die Band auch vereinzelte Headlinershows geplant – eine davon in Deutschland. Österreich und die Schweiz gehen leider leer aus. Hier die vier Termine:

  • 01.08. Wacken, Wacken Open Air
  • 03.08. Leipzig, Haus Auensee
  • 13.08. Sulingen, Reload Festival
  • 14.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ankündigung Epic Records Lamb Of God neue Single neues Album Pre-Order Randy Blythe
Obliveon rekrutieren Steve Di Giorgio für das kommende Album
Steve DiGiorgio
2021 feierten Obliveon offiziell ihr Comeback, um an neuem Material zu arbeiten. Am Bass wird ab sofort Steve Di Giorgio den Takt angeben.
2002 lösten sich Obliveon auf, nachdem das letzte Album CARNIVORE MOTHERMOUTH (1999) nur mäßigen Erfolg aufgewiese hatte. Anschließend erschien nur noch das Best Of-Album (2002). Vor vier Jahren verkündete die Band offiziell ihre Reunion und gleichzeitig, an einem neuen Album arbeiten zu wollen. Die Veröffentlichung dessen ist für das kommende Jahr geplant. Einer ist jedoch nicht mehr dabei, wie Obliveon kürzlich in den Sozialen Medien bekanntgaben. „Antoine ist ein außergewöhnlicher Musiker und ein wunderbarer Mensch. Wir haben gemeinsam großartige Momente erlebt, sowohl auf als auch abseits der Bühne, und wir sind ihm für seine Zeit, seine Energie und sein Talent…
Weiterlesen
Zur Startseite