Mal sind sie da, mal nicht – Seit 2023 sind Forbidden wieder da. Seither absolvierten die Bay Area-Thrasher zahlreiche Auftritte. Erst letztes Jahr ging es beispielsweise anlässlich des 40-jährigen Band-Jubiläums auf die „40 Years Of Twisted Evil-Tour“. Neue Musik ließ bislang allerdings auf sich warten. Das könnte sich bald ändern.

Wie Forbidden über ihre Social Media-Kanäle bekanntgaben, haben sie einen neuen Plattenvertrag in der Tasche. BLKIIBLK, das Imprint der Frontiers Label Group, konnte bereits namhafte Bands wie Biohazard und Megadeth für sich gewinnen. Forbidden erweitern das inzwischen beachtliche Portfolio und erklären: „Wir haben unser Zuhause gefunden, während wir uns daran machen, neue Musik zu machen.“ Die Zeit ist reif, immerhin ist die letzte Platte OMEGA WAVE 2010 erschienen.

Auf gute Zusammenarbeit!

Weiterhin heißt es: „Als Forbidden 2023 wiedergeboren wurden, wussten wir, dass wir neue Musik schreiben würden. Das hat uns begeistert. Wir wussten auch, dass wir es nicht eilig hatten, einen Plattenvertrag zu unterschreiben oder uns zu etwas zu verpflichten, was sich nicht ideal anfühlt.“ Der Idealzustand scheint nun eingetroffen zu sein, denn das Quintett nimmt derzeit „mit Begeisterung und Feuer unser erstes Album seit 16 Jahren auf! Wir können es kaum erwarten, es mit allen zu teilen.“ Unter dem dazugehörigen Bild ist außerdem zu lesen, dass das Album noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll.

Zustandegekommen ist die Zusammenarbeit mit BLKIIBLK vor allem dank Mike Gitter, der seit Kurzem die Leitung des Labels innehat. Hierzu erklärt die Band: „Mike hat kürzlich Century Media verlassen, um die A&R-Abteilung bei BLKIIBLK zu übernehmen, und er hatte Forbidden als seinen ersten Neuzugang im Sinn. Es ist die perfekte Partnerschaft für alle Beteiligten.“ In Sachen Besetzung sind aktuell Gründungsgitarrist Craig Locicero, Bassist Matt Camacho (seit 1987), Schlagzeuger Chris Kontos (Ex-Machine Head), Sänger Norman Skinner und Gitarrist Jeremy von Epp.

Von Epp ist erst seit Herbst 2025 Teil des Line-ups. Zunächst nur als Aushilfe eingesprungen, ersetzte er im November offiziell Daniel „Chewy“ Mongrain (Voivod). Mongrain war ebenfalls nur temporäres Mitglied, der seinen Thrash-Kumpels nach dem Weggang von Steve Smyth (2024) aushalf und sich nun wieder seiner Haupt-Band widmen kann.

