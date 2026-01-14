Toggle menu

Metal Hammer

 Search

25 Jahre THE METAL OPERA von Avantasia: Tobias Sammet erinnert sich

Hamburg, Mehr!Theater Moonglow World Tour
Hamburg, Mehr!Theater Moonglow World Tour
Foto: Christin Kersten. All rights reserved.
von
Tobias Sammet blickt nostalgisch auf das Avantasia-Debütalbum - möchte seine Vergangenheit aber nicht wiederholen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Silber-Jubiläum für Avantasia: Das Debütalbum THE METAL OPERA feiert am 22.1.2026 seinen 25. Jahrestag. Zum Anlass des annähernden Jahrestags wird Avantasia- und Edguy-Frontmann Tobias Sammet nostalgisch und erinnert sich an die Anfänge des All-Star-Metal-Projekts.

Auf der Avantasia-Facebook-Seite schreibt Tobias Sammet anlässlich des runden Jubiläums von THE METAL OPERA: „Ich werde nostalgisch. Oder alt… Wir haben seitdem viel erreicht, und ich bin glücklich und stolz auf alles, was ich davor und danach gemacht habe.“

Weiterhin erinnert sich Sammet daran, wie er mit Avantasia schon immer gegen den Strom schwamm: „Symphonic Metal war Anfang/Mitte der Neunziger Jahre, als wir anfingen, noch keine große Sache, und damals war es undenkbar, dass diese Art von Musik einmal zu dem bunten Genre werden würde, das sie heute ist. Für manche war es Außenseiter-Märchen-Metal mit übertriebenen Chören und Kirchenorgeln, für mich war es alles.“

Tobias Sammet möchte sich mit Avantasia nicht wiederholen

Abschließend geht Tobias Sammet darauf ein, dass sich Avantasia im Lauf der zurückliegenden 25 Jahre musikalisch und stilistisch weiterentwickelt haben und heute nicht mehr so klingen wie zu Beginn mit THE METAL OPERA: „Ich werde mir jetzt das ganze Album anhören und dabei an die Anfänge denken und daran, wie alles begann. Ich werde nicht versuchen, meine Vergangenheit zu wiederholen, aber ich schätze sie sehr!!“

Logo - Towel
Logo - Towel Für € 19,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Im Soundcheck der METAL HAMMER-Ausgabe 02/2001 erreichte THE METAL OPERA (erschienen am 22.1.2001) den zehnten Platz. 2024 wurde das Avantasia-Debütalbum auf Platz 497 der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt. Das Album erreichte Platz 35 in den deutschen Charts und verkaufte sich europaweit über 200.000 Mal.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Das aktuelle Avantasia-Album HERE BE DRAGONS erschien im Februar 2025.

***
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

2001 Avantasia Jahrestag Jubiläum THE METAL OPERA Tobias Sammet
Zum Todestag: Vor zehn Jahren starb David Bowie
David Bowie
Vor zehn Jahren verlor die Musikwelt mit David Bowie einen ihrer visionärsten und innovativsten Künstler. Auch im Metal hinterlässt der Starman Spuren. 
10. Januar 2016: David Bowie ist tot. Noch zwei Tage vorher hatte der Musiker BLACKSTAR veröffentlicht. Ein düsteres, okkultes Album, das genau das verkörperte, was ihm bevorstand.  Bowie und der Tod Bowie war mit der Endlichkeit vertraut. 1969 besang er in ‘Space Oddity’ das mysteriöse Verschwinden des fiktiven Astronauten Major Tom und zündete damit seine langlebige Karriere. 1973 ließ er seine berühmte Bühnenfigur Ziggy Stardust sterben. 1975 entrann er selbst nur knapp dem Drogentod in Los Angeles, und 2004 erlag er beinahe einem Herzinfarkt. Doch nie hatte der Künstler den Tod so deutlich besungen wie auf BLACKSTAR.  In den dazugehörigen…
Weiterlesen
Zur Startseite