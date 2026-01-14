Silber-Jubiläum für Avantasia: Das Debütalbum THE METAL OPERA feiert am 22.1.2026 seinen 25. Jahrestag. Zum Anlass des annähernden Jahrestags wird Avantasia- und Edguy-Frontmann Tobias Sammet nostalgisch und erinnert sich an die Anfänge des All-Star-Metal-Projekts.

Auf der Avantasia-Facebook-Seite schreibt Tobias Sammet anlässlich des runden Jubiläums von THE METAL OPERA: „Ich werde nostalgisch. Oder alt… Wir haben seitdem viel erreicht, und ich bin glücklich und stolz auf alles, was ich davor und danach gemacht habe.“

Weiterhin erinnert sich Sammet daran, wie er mit Avantasia schon immer gegen den Strom schwamm: „Symphonic Metal war Anfang/Mitte der Neunziger Jahre, als wir anfingen, noch keine große Sache, und damals war es undenkbar, dass diese Art von Musik einmal zu dem bunten Genre werden würde, das sie heute ist. Für manche war es Außenseiter-Märchen-Metal mit übertriebenen Chören und Kirchenorgeln, für mich war es alles.“

Tobias Sammet möchte sich mit Avantasia nicht wiederholen

Abschließend geht Tobias Sammet darauf ein, dass sich Avantasia im Lauf der zurückliegenden 25 Jahre musikalisch und stilistisch weiterentwickelt haben und heute nicht mehr so klingen wie zu Beginn mit THE METAL OPERA: „Ich werde mir jetzt das ganze Album anhören und dabei an die Anfänge denken und daran, wie alles begann. Ich werde nicht versuchen, meine Vergangenheit zu wiederholen, aber ich schätze sie sehr!!“

Im Soundcheck der METAL HAMMER-Ausgabe 02/2001 erreichte THE METAL OPERA (erschienen am 22.1.2001) den zehnten Platz. 2024 wurde das Avantasia-Debütalbum auf Platz 497 der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt. Das Album erreichte Platz 35 in den deutschen Charts und verkaufte sich europaweit über 200.000 Mal.

Das aktuelle Avantasia-Album HERE BE DRAGONS erschien im Februar 2025.

