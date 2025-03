auch interessant

Aktuell bereiten sich Avantasia auf die große „Here Be Dragons“-Headlinetour durch 23 europäische Städte vor. Auftakt ist am 14. März in Hamburg. Die Band wird eine der größten Produktionen der Band-Geschichte dabei haben. Neben großen Band-Klassikern werden auch einige Songs des neuen Nummer 1-Albums das erste Mal live zu sehen sein!

Tobias Sammet zum Chart-Einstieg: „Wieder Nummer eins in Deutschland! Man muss kein Raketenforscher sein um zu erkennen, dass unsere Fans einen gehörigen Anteil daran haben. Und deswegen möchte ich mich von ganzem Herzen bei genau diesen Fans für die fantastischen Reaktionen und den Erfolg bedanken, den dieses mit sehr viel Hingabe geschaffene Album um den ganzen Globus einfahren darf. Immerhin verwehrt sich die Platte dem Zeitgeist.

HERE BE DRAGONS ist zeitloser klassischer Metal oder vielleicht Epic Rock, oder sinfonischer Metal – melodisch, verwunschen, detailreich verziert -, und alles kommt von Herzen. Allen da draußen, die irgendeine Idee haben und ihren eigenen Weg gehen wollen, sollte der Erfolg als Ermunterung dienen, sich nicht darum zu kümmern, was gerade angesagt ist, sondern einfach sein eigenes Ding mit so viel Herzblut wie möglich durchzuziehen. Vielen Dank an unsere Fans, wir sehen uns auf der in wenigen Tagen startenden ,Here Be Dragons'-Tour."

